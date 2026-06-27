LGBT gruplarına parti çağrısı yaptığı belirlenen mekan mühürlendi

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Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi’nde bulunan “TEKYÖN” isimli işletmenin “tekyonistanbul” isimli Instagram hesabından yapılan paylaşımda, kruvaziyer gemisiyle İstanbul’a gelecekler hatırlatılarak, LGBT gruplarına parti çağrısında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine, mekan, emniyet güçleri eşliğinde Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, Anayasal düzenin, genel güvenliğin ve genel ahlakın sağlanması amacıyla süresiz olarak mühürlendiği kaydedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada " İstanbul Valiliği talimatıyla yaptırılan denetimlerde Beyoğlu İlçesi Cihangir Mahallesi’nde faaliyet gösteren TEK YÖN Adlı bar işletmesi, mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı.