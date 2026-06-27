×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

LGBT gruplarına parti çağrısı yaptığı belirlenen mekan mühürlendi

Güncelleme Tarihi:

#Beyoğlu#LGBT#İstanbul Valiliği
LGBT gruplarına parti çağrısı yaptığı belirlenen mekan mühürlendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2026 21:38

Beyoğlu’nda kruvaziyer gemisiyle İstanbul’a gelecek gruba yönelik LGBT içerikli parti çağrısı yapan mekan mühürlendi.

Haberin Devamı

Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi’nde bulunan “TEKYÖN” isimli işletmenin “tekyonistanbul” isimli Instagram hesabından yapılan paylaşımda, kruvaziyer gemisiyle İstanbul’a gelecekler hatırlatılarak, LGBT gruplarına parti çağrısında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine, mekan, emniyet güçleri eşliğinde Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, Anayasal düzenin, genel güvenliğin ve genel ahlakın sağlanması amacıyla süresiz olarak mühürlendiği kaydedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada " İstanbul Valiliği talimatıyla yaptırılan denetimlerde Beyoğlu İlçesi Cihangir Mahallesi’nde faaliyet gösteren TEK YÖN Adlı bar işletmesi, mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyoğlu#LGBT#İstanbul Valiliği

BAKMADAN GEÇME!