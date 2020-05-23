Lezyon ne demek? Lezyon nedir? Lezyon TDK kelime anlamı

TDK açısından genel olarak lezyon kelimesi, ‘doku bozukluğu’ anlamı üzerinden ele alınmaktadır. Bu durum vücudun farklı noktalarında meydana gelen herhangi bir doku bozukluğuna anlatabilmektedir.

Lezyon Ne Demek?

Kısaca Türk dil kurumu açısından lezyon kelimesi, ‘doku bozukluğu’ olarak değerlendirilmektedir. Daha genel tanıtım ile beraber, zedelenme ya da hastalık sebebiyle patolojik değişim göstermiş olan doku bölgesi olarak nitelenir. Bu değişim olumsuz yönde ortaya çıkar ve bozukluk olarak karşılık bulur.

‘’Zamanla bu tırnak lezyonları yüzünden insanın ayakları çürük balık gibi kokar.’’ S. Erez

Lezyon Nedir?

Doku bozukluğu üzerinden ele alınan lezyon kelimesi ayrıca vücudun birçok farklı değişik alanı adına öne çıkmaktadır.

- Hastalık veya zedelenme konusunda patolojik olarak değişim gösteren doku kısmı,

- Yaşanan bir deri hastalığında sınırlı oluşum yaratan durumların her biri,

- Doku ya da bölgelerde yaşanan anormal değişim,

- Patolojik değişim gösteren doku bölgesi,

Yani ortak şekilde vücudun birçok farklı noktasında hücre ve dokularda ortaya çıkan bozukluk olarak anlaşılmaktadır. Fransızca kökenli bir kelime olarak lezyon sözcüğü, Türkçede yerleşik şekilde yaygın olarak özellikle tıp alanında değerlendirilmektedir.