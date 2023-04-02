Leyleklere kar sürprizi

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Telli Turna Doğa Derneği Başkanı Kasım Avci, karın leyleklere zarar vermeyeceğini düşündüklerini belirterek, “Ağustos ve eylül aylarında göç ederek Muş’tan ayrılan leylekler, mart ayının ilk haftasından itibaren Muş Ovası’na geri gelmeye başladı. Leylekler, zengin sulak alanlarına sahip olmasından ötürü Muş Ovası’nı tercih ediyor. Yuvalarına yerleşerek yaşam süren leylekler, nisan ayında kar sürpriziyle karşılaştılar. Kar yağışının doğaya herhangi bir zararı olmadığı gibi tam tersi olarak daha çok faydası var. Bu durumdan leyleklerin ve diğer göçmen türlerinin herhangi bir zarara uğrayacağını düşünmüyoruz” dedi.