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Leyleklere kar sürprizi

Güncelleme Tarihi:

#Muş#Leylek#Kar Yağışı
Leyleklere kar sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 07:00

Muş’a mart ayının ilk haftası itibarıyla gelen baharın müjdecisi leylekler, önceki gün lapa lapa yağan karla karşılaştı. Yuvaları karla kaplanan leylekler, ovada yiyecek aradı.

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Telli Turna Doğa Derneği Başkanı Kasım Avci, karın leyleklere zarar vermeyeceğini düşündüklerini belirterek, “Ağustos ve eylül aylarında göç ederek Muş’tan ayrılan leylekler, mart ayının ilk haftasından itibaren Muş Ovası’na geri gelmeye başladı. Leylekler, zengin sulak alanlarına sahip olmasından ötürü Muş Ovası’nı tercih ediyor. Yuvalarına yerleşerek yaşam süren leylekler, nisan ayında kar sürpriziyle karşılaştılar. Kar yağışının doğaya herhangi bir zararı olmadığı gibi tam tersi olarak daha çok faydası var. Bu durumdan leyleklerin ve diğer göçmen türlerinin herhangi bir zarara uğrayacağını düşünmüyoruz” dedi.

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#Muş#Leylek#Kar Yağışı

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