Leylekler yuvaya döndü

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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Kızılırmak Deltası, Avrupa Kuş Alanları Envanteri’ndeki en önemli 4 kriterden 3’üne sahip. 358 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde yaklaşık 1000 leylek bulunuyor.

60 yuvanın olduğu alan ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, leylek Ormanı’nın yerli ve yabancı turistlerin en yoğun ziyaret ettiği alanların başında geldiğini ifade ederek, “Bir ağaç üzerinde 3-4 yuva görebilirsiniz. 30 günlük kuluçka dönemleri olan leyleklerin yuvalarında 3-4 yavru bulunuyor. Bu bölge besi yönünden de çok zengin. Yuvayı erkek leylek yapıyor ve dişi buna göre erkeğini seçiyor” diye konuştu.