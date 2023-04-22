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Leylekler yuvaya döndü

Güncelleme Tarihi:

#Leylek#Yuva#Dönüş
Leylekler yuvaya döndü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 07:00

Samsun’un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ndeki ‘Leylek Ormanı’ baharın gelmesiyle canlandı. Kış döneminde deforme olan yuvalarını gagalarında taşıdıkları dal parçalarıyla onaran leylekler, kuluçkaya yatıp yeni yavruları için hazırlanıyor.

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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Kızılırmak Deltası, Avrupa Kuş Alanları Envanteri’ndeki en önemli 4 kriterden 3’üne sahip. 358 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde yaklaşık 1000 leylek bulunuyor. 

Leylekler yuvaya döndü

60 yuvanın olduğu alan ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, leylek Ormanı’nın yerli ve yabancı turistlerin en yoğun ziyaret ettiği alanların başında geldiğini ifade ederek, “Bir ağaç üzerinde 3-4 yuva görebilirsiniz. 30 günlük kuluçka dönemleri olan leyleklerin yuvalarında 3-4 yavru bulunuyor. Bu bölge besi yönünden de çok zengin. Yuvayı erkek leylek yapıyor ve dişi buna göre erkeğini seçiyor” diye konuştu.

 

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#Leylek#Yuva#Dönüş

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