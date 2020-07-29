MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLeylekler elektrik direklerini 30 yıldır mesken tutuyor
GeriGündem Leylekler elektrik direklerini 30 yıldır mesken tutuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
KAHRAMANMARAŞ (İHA)
Haber Giriş: 29.07.2020 - 12:34,Son Güncelleme:

Leylekler elektrik direklerini 30 yıldır mesken tutuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Leylekler elektrik direklerini 30 yıldır mesken tutuyor
Abone Olgoogle-news

Kahramanmaraş’ta 30 yıldır direklere yuva yaparak yavrulayan leylekler görenleri hayran bırakıyor.Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki Gölpınar ve Değirmendere gibi kırsal mahallelere gelen leylekler, 30 yıldır elektrik direklerine yuva yapıyor.

Göksun Belediye Başkanı Coşkun Aydın, “Bölgemizin Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun kesiştiği bir noktadayız. Leylekler bizim bu bölgemize güneyden gelip kuzeye doğru yol alırlar. Leylekler aynı zamanda birkaç ay da burada kalıp elektrik direklerinde konaklarlar” dedi.
Leyleklerin sesini duyduklarında mutlu olduklarını ifade eden Muhsin Akar, “Leyleklerimiz havaların ısınmasıyla buraya gelir ve soğuduğu zaman güneye doğru göç ederler. Leylekler benim de bahçemin içindeki direkte mevcut ve yaklaşık 30 yıldır buraya gelirler. Leyleklerin ötme sesini duymak bile bizlere mutluluk veriyor” dedi.

Leylekler elektrik direklerini 30 yıldır mesken tutuyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle