Leylek köyüne Yaren akını

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Türkiye’yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden tek köy olan Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikâyeye dönüştü. Her göçte gelip, Yılmaz’ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi. Nazlı 13 Mart’ta Eskikaraağaç’a gelirken, Yaren eşinden 2 gün sonra önceki gün gelerek Adem Yılmaz’ın kayığına kondu. Yaren ile Yılmaz’ın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu.

DÜRBÜNLE İZLEDİLER

Baharın müjdecisi Yaren leyleğin haberini alan Yarenseverler de bu müjdeli haberle birlikte, Eskikaraağaç’ın yolunu tuttu. Köye gelenlerden kimi fotoğraf çekerken, kimi ise dürbünle Yaren Leylek ile eşi Nazlı’yı izledi. Yaren leyleği görmek isteyenler yuvasının olduğu sokakta yürüyüş yaptı.

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İstanbul’dan Yaren leyleği görmek için geldiğini söyleyen Hilal Karaca, “Buraya daha önceden gelmemiştim. Sosyal medyada Yaren leylek ile Adem amcanın hikayesini gördüm. Çok merak ettim, yakından görmek istedim” dedi.

ÇOCUKLUĞUMDAKİ GİBİ

İsmail Hakkı Bayatay ise “Balıkesir’den Yaren leylek için geldim. Yaren’in gaga sesini ben bizim bahçemizde her sabah duyuyordum. Her duyduğumda çocukluğumuzda yaşadıklarımız aklımıza geliyor” diye konuştu.

Bursa’nın İnegöl ilçesinden Yaren leyleği görmeye geldiğini söyleyen Vediha Yüksel, Yaren geldiğinde baharın da geldiğini belirterek, “Geçen sene de gelmiştim. Bu sene de merakla bekliyordum. Televizyonda görünce gözyaşlarımı tutamadım” ifadelerini kullandı.

