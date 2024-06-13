Leyla’nın çığlığı duyuldu... Zorba koca sonunda tutuklandı

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Iğdır’da Leyla Akay (28), bir kurumda güvenlik görevlisi olan Sinan Akay (38) ile 10 yıl önce dünyaevine girdi. Evliliğinden 2 çocuğu olan Leyla Akay, gördüğü şiddet nedeniyle 2019’da boşanma davası açtı. Aile büyüklerinin araya girmesiyle evliliğine devam eden Leyla Akay, bir süre sonra kötü günleri yeniden yaşadı. Çocukları için eşinin şiddet ve hakaretlerine boyun eğdiğini belirten Leyla Akay, geçen yıl aldatıldığını öğrenince haziran ayında adliyeye gidip boşanma dilekçesi verdi. Leyla Akay, cep telefonundaki ses kayıtlarını dinlettiği eşi Sinan Akay ile tartıştı. Sinan Akay, ses kayıtlarını silmeyen Leyla Akay’ı çocuklarının gözü önünde darp edip bıçakla yaraladı. Sinan Akay, şikâyet üzerine gözaltına alındı.

‘ARKAM SAĞLAM BANA BİR ŞEY OLMAZ’

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Her şiddet olayı sonrası şikâyetçi olduğunu ancak eşinin her seferinde serbest bırakıldığını belirten Leyla Akay, birçok kadın gibi öldürülmekten değil, çocuklarının öksüz kalmasından korktuğunu söyledi. Hem kendisi hem de evlatları için Sinan Akay’dan kurtulmak isteyen Leyla Akay, yardım istedi. Gördüğü şiddetin tüm belgelerini mahkemeye sunduğunu belirten Akay, “Anlaşmalı boşanmak için konuşmak istediğini belirtti. Adliye binasının yanında buluştuk. Kendine ait olan otomobile bindim. Bir süre sonra bana yine hakaretler etmeye başladı. Arabayı durdurmasını istedim. Fakat eliyle ve bıçakla vurmaya başladı. Hayatımı kurtarmak için kendimi arabadan atmak isterken saçımdan tuttu. Arkadan gelen başka bir araç sürücüsü durumu fark edip kornaya bastı. Eşim, adamı fark edince beni orada atıp uzaklaştı. Her tarafım kanlar içinde ve kıyafetlerim yırtılmıştı. Bana vururken ‘Seni öldüreceğim, yüzüne kezzap dökeceğim’ diye tehdit ediyordu. Beni her dövdüğünde, ‘Arkam sağlam, bana bir şey olmaz. Bak seni kaç kere dövdüm, bıçakladım. Bana ne polis ne savcı bir şey yapamaz’ diyordu. Yaşadıklarıma bakınca haklı olduğunu görüyor ve korkuyorum” diye konuştu.

‘EV HAPSİ VERİLDİ GEZERKEN GÖRÜLDÜ’

Olaydan sonra polis merkezine gidip suç duyurusunda bulunduğu Sinan Akay’ın polis tarafından gözaltına alınıp çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını anlatan Leyla Akay, “İtiraz üzerine eşim hakkında ev hapsi uygulandı. Fakat sanırım elektronik kelepçe yok. Iğdır, küçük yer olduğu için eşimi dışarıda gezerken görenler var. Ben ölmek değil adalet istiyorum. Bana hayatı zindan eden kişi, bir kurumda güvenlik görevlisi. Taciz dosyasında adı geçiyor. Arkadaşı hapis cezası aldı, bu ise ‘Adamlarım halletti’ diyerek ortada geziyor. Alkolden 3 kez ehliyetine el koyulan Sinan Akay, şu anda da ehliyeti olmamasına rağmen kendi aracıyla emniyete geliyor. Bunu polislere söylememe rağmen yine işlem yapılmadı. Alkolik bir adama çocuklarımı teslim etmek istemiyorum, sesimi duyurmak istiyorum. Çocuklarımın velayeti bende olmasına rağmen kaç kere kaçırmak istedi. Cezaevine girmesi için benim ölmem mi lazım?” diye konuştu.

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Leyla Akay ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımların ardından yeniden gözaltına alınan Sinan Akay, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

‘ŞİDDET UYGULAMADIM’

- Sinan Akay nöbetçi sulh ceza hâkimliğinde verdiği ifadesinde, “Beni çağırdı, ‘Gel, hastayım’ falan dedi. Benimle barışmak istediğini söyledi. Ben de kabul etmedim. Kendisine fiziksel şiddet uygulamadım. Yüzündeki, gözündeki yara izleri, kendisini tokatlaması sonucu olmuştur. Arabadan atlamak istedi, kendisini tuttum” iddiasında bulundu.