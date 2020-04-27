Leyla sesini duyduk İsveç'e geliyoruz

İsveç’in Malmö kentinde yaşayan Emrullah Gülüşken’de (47) 13 gün önce koronavirüs belirtileri görüldü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Emrullah Gülüşken, koronavirüs teşhisi konulmasına rağmen sadece ağrı kesici verilerek evine gönderildi. Emrullah Gülüşken’in kızları Leyla ve Samira sosyal medya hesaplarından Türkiye’ye seslendi. Leyla Gülüşken, “Ülkemizden bize sahip çıkması adına yardım talep ediyoruz, ne yaparız nereye başvururuz bilmiyoruz. Lütfen sesimizi duyurmamıza yardımcı olun, babamın durumu çok kötü, bir an önce müdahale edilmeli” diyerek yardım çağrısında bulundu. Samira Gülüşken de babasının bulunduğu bir videoyu paylaştı.

SEVGİLİ LEYLA, SESİNİ DUYDUK

Kısa bir süre sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önce Samira Gülüşken’i arayıp babasının durumu hakkında bilgi aldı. Ardından hem baba hem çocuklarının Türkiye’ye getirilmesi için talimat verdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından da şu mesajı paylaştı: “Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00’da havalanıyor, İsveç’e geliyoruz. Tüm Türkiye, böyle bir dönemde, uzakta olmanıza üzüldük. Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Bir kız evlat, COVID-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek.”









AMBULANS UÇAK GİTTİ

Emrullah Gülüşken ve ailesini Türkiye’ye getirmek için dün 06.00’da sağlık personeli ile birlikte ambulans uçak İsveç’e hareket etti. Saat 10.00’da İsveç’e ulaşan ambulans uçak büyükelçilik yetkilileri ile birlikte havalanına getirilen Emrullah Gülüşken ile çocukları Samira, Mahmut ve Emir Ali’yi alarak Türkiye’ye hareket etti. Saat 13.40 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı’na getirilen Gülüşken Ailesi, ambulanslarla Bilkent Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Baba Gülüşken tedavi altına alındı.

BAŞLARINDAN GEÇENLERİ ANLATTI

Emrullah Gülüşken’in kızı Leyla Gülüşken babası ve kardeşlerini uçağa bindirdikten sonra başlarından geçenleri şöyle anlattı: “Babam hasta olduktan sonra hastaneyi aradık. Evde kalın dediler. Beş gün sonra durumu kötüleşti. Israrlarımız sonucu eve doktor gönderdiler. Doktor durumun ciddi olduğunu ve ambulansı arayacağını söyledi. Ambulansla alıp babamı hastaneye götürdüler. Babama koronavirüs teşhisi koymuşlar. Babam aradı, eve göndereceklerini söyledi. Doktorla konuştum. ‘Durum vahim ama hastalık akciğerlere indikten sonra tedbir alacağız’ dedi. Babamın kalp hastası, kardeşlerimin de astım hastası olduğunu ilettim. Bana, ‘Kalbin koronayla ilgisi yok’ dediler. Babamı eve getirdiler. İsveç sağlık sisteminde daha önce de tedavi alamamışlığımız var. Birçok gurbetçi de şartları beğenmiyor. Biz hasta olduğumuz zaman, ülkemize tatile gittiğimizde orada Türk doktorlarına tedavi oluyorduk.

YARDIM GELECEĞİNİ BİLİYORDUK

Babam için Twitter’dan yardım istedim. Türkiye’den mutlaka bir yardım geleceğini biliyordum ama bu kadar çabuk olabileceğini düşünmemiştim. Çok mutluyum. Kardeşlerimin uçağa bindirildiğini görüyorum şu an. İçim çok rahat. Onlar orada, güvende, emniyette olacak. Ülkemizin bize sağladığı bu olayı nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya ve herkese bize destek oldukları için, güç verdikleri için minnettarım.

BİR TEK TÜRKİYE YAPAR

Sağlık Bakanı’nın attığı tweet’i okuduktan sonra iyi ki Türküm dedim. Ne mutlu Türküm diyene. Ben ülkemin bize destek olacağını o kadar iyi biliyordum ki. Bunu bir tek Türkiye yapabilir. Bu davranış sadece Türkiye’den beklenir. O yüzden ülkemde, ülkemin devletiyle, büyükleriyle, insanlarıyla gurur duyuyorum. İyi ki öyle bir ülkenin evladıymışım.”

'BABANIZ ARTIK EMİN ELLERDE'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emrullah Gülüşken’in kızı Leyla’yı telefonla arayarak, “Babanız artık emin ellerde” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Leyla Gülüşken’le yaptığı telefon görüşmesini Twitter hesabından, “Bugün İsveç’ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey’in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah’a şükürler olsun. Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz...” mesajıyla yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Leyla Gülüşken’e “Babanız Türkiye’ye ulaştı. İnşallah bundan sonraki süreçte arkadaşlarımız yakın takipte olacaklar. Artık emin ellerde. Rabbim şifalar versin inşallah. Sağlıkta hamd olsun dünyada artık Türkiye sayılı bir kaç tane ülkeden bir tanesi. Hiç endişe etmeyin. Biz tıbben üzerimize ne düşerse bunları harfiyen yerine getireceğiz” dedi.