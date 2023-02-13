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Leyla öğretmen ve ailesi Horasan’da son yolculuğuna uğurlandı

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#Deprem#Kahramanmaraş#Leyla Eren
Leyla öğretmen ve ailesi Horasan’da son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 11:48

Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 5 kişilik Eren ailesi memleketleri Erzurum’un Horasan ilçesinde toprağa verildi.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7’lik depremin ardından enkaz altında kalan Erzurum’un Horasan ilçesi nüfusunu kayıtlı Kahramanmaraş’ta Psikolojik Danışman olarak görev yapan Leyla Eren ve birlikte yaşadığı ailesi Yasemin Eren, Murat Eren, Fırat Eren, anne Nurgül Eren, Mis apartmanında yaşanan deprem nedeniyle yıkılan evin enkazında kaldılar.

Ekiplerin enkazda yaptığı arama kurtarma çalışmalarında Eren ailesinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Leyla Eren, Yasemin Eren, Murat Eren, Fırat Eren, anne Nurgül Eren’in cenazeleri memleketleri Horasan ilçesine getirildi. Orta camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Horasan Mezarlığına defnedildiler.

Leyla öğretmen ve ailesi Horasan’da son yolculuğuna uğurlandı

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Cenaze namazına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, CHP İlçe Başkanı Recep Eren, AK Parti Horasan İlçe Başkanı Recep Karataş, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü öğrencisi Yasemin Eren’in vefatı nedeniyle Rektör Ömer Çomaklı’da sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

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#Deprem#Kahramanmaraş#Leyla Eren

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