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Haber Giriş: 25.02.2020 - 16:44,Son Güncelleme:/

Leyla isminin anlamı nedir? Leyla ne demek?

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Leyla isminin anlamı nedir? Leyla ne demek?
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Kız çocuk bekleyen ebeveynlerin en çok tercih ettiği ve araştırdığı isimlerden biri de Leyla. Leyla ismi, geceyi ve gece ile ilgili bazı kavramları temsil etmektedir. Arabi ayların son gecesi anlamında da kullanılır. Peki, Leyla isminin anlamı nedir? Leyla ne demek?

Leyla, yüzyıllardan bu yana kullanılan bir isimdir. Arapçadan gelen Leyla, "gece" anlamında kullanılmaktadır. İsim, siyah saçlı güzel kadın anlamını da taşımaktadır. Bu isim ile simsiyah gür saçlara sahip bir kadın kastedilir. İsim, bu anlamıyla geçmişten günümüze birçok edebi metinde kullanılmıştır. Leyla ismine ait tüm detayları derledik.

Leyla ismi, geceyi ve gece ile ilgili bazı kavramları temsil etmektedir. Arabi ayların son gecesi anlamında da kullanılır. Bu isim ile insana ilham kaynağı olan bir karanlık ortam kastedilir. Bu ortam, şairlere şiir yazma ilhamı getiren, özel bir zamanı içermektedir.

Leyla İsminin Anlamı

Divan şiirinde Leyla, bu edebiyat geleneğinde tasvir edilen kadının saçlarıdır. Bu kadın, uzun boylu, çok uzun ve gür saçlara sahip bir kadındır. Şiirlerde saç rengi genellikle çok koyu siyahla betimlenir. Leyla, şiirlerdeki güzelin saçlarının rengidir.

Leyla Ne Demek?

Leyla, ünlü bir hikaye olan Leyla ve Mecnun'un kadın karakterinin adıdır. Hikayeye göre Mecnun, Leyla'nın güzelliğine ilk bakışta aşık olur. Ve onun uğrunda ölüme gitmekten çekinmez. Leyla, kendisine çılgınca aşık olunan, güzel kadın anlamını taşımaktadır.

Leyla isminin kökü, leyl'dir. İsim bu şekliyle bazı Kur'an ayetlerinde geçmektedir. Ali İmran Suresinin 27. ayeti ve En'âm suresinin 13. ayetinde geceden bahsedilirken kullanılmıştır. Aynı zamanda Kadir Suresinde, Kadir gecesinden bahsedilirken gece anlamıyla geçmektedir.

Leyla, tasavvufi düşüncede "aşk" anlamıyla kullanılır. İnsanın hakikate ermesini sağlayan aşk, Leyla olarak ifade edilir

 

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