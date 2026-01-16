Leyla davası sil baştan

Haberin Devamı

AĞRI’da yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6’ncısı Leyla (4), Ramazan Bayramı için gittikleri, dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018’de kayboldu. Leyla’nın kaybolduktan 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde cansız bedeni bulundu.

7 SANIK DA BERAAT ETMİŞTİ

Leyla’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 2’si öz amcası olmak üzere 7 sanık hakkında dava açıldı. Ağrı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde amca Yusuf Aydemir, ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Amca Musa Aydemir ile baba Nihat Aydemir’in kuzeni Mehmet Ali Aydemir, köylüleri Besim Dursun, eşi Hatun Dursun ile Yıldırım Artam ve eşi Ayşe Artam ise beraat etti.

İtiraz üzerine karar Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Tüm sanıklar hakkında verilen hükümler bozulurken, sanık Yusuf Aydemir de tahliye edildi. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı, Leyla Aydemir’in amcasının tahliyesiyle ilgili karara itiraz etti. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi, 24 Aralık 2020’de aldığı kararla Cumhuriyet savcısının itirazını reddetti.

Leyla Aydemir davası, Ağrı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüldü. Mahkeme heyeti, 2’nci duruşmanın ardından 7 sanığın da cezalandırılması için yeterli delil olmadığını belirterek, beraatlarına karar verdi. Kararda, istinaf yolunun da açık olduğunu bildirdi. Leyla’nın ölümüyle ilgili faillerin bulunması için Cumhuriyet Savcılığı’na ihbarda bulunulduğu da belirtildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Leyla’nın annesi Şükran Aydemir’in avukatı Erdoğan Tunç, dosyayla ilgili kararın esastan bozulması talebiyle Yargıtay’a müracaat etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Tunç’un itirazlarını haklı görüp kararın bozulmasını istedi. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, bu itirazları kabul edip eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle kararı bozdu.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından dava, bugün Ağrı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülecek. Duruşmada arama kurtarma çalışmasına katılan AFAD görevlileri tanık olarak dinlenecek.