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Leyla canice öldürüldü

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#Şanlıurfa#Haliliye#Adli Tıp Kurumu
Leyla canice öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 07:00

Şanlıurfa Haliliye’de dün 03.30 sıralarında, Leyla Üren’in (43) yalnız yaşadığı daireden gelen gürültü sonrası komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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İhbarla gelen ekipler, girdikleri evde Leyla Üren’i kanlar içerisinde buldu. Yapılan kontrolde boğazı bıçakla kesildiği tespit edilen Leyla Üren’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Leyla Üren’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası incelemesinin ardından kimliğini saptadığı Suriye uyruklu şüpheli Ahmad El Avvad’ı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmad El Avvad sevk edildiği nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

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#Şanlıurfa#Haliliye#Adli Tıp Kurumu

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