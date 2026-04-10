Leyla Alaton'a ait bazı şirketlerin içini boşaltmakla suçlanan çalışanların yargılanmasına devam edildi

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müştekiler Leyla Alaton, oğlu Efe Eros Güneyli ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan Alaton, şirkette denetimin olduğunu düşündüğünü söyledi.

Firari sanık Ahmet Özcan'ın kendisine denetimle ilgili bilgi vermediğini ifade eden Alaton, oğlu Güneyli'nin bu konunun üzerine düşmesinin ardından durumu fark ettiklerini anlattı.

Mahkeme başkanı Alaton'a, "Şirketleri bir liraya devrettiğinizi bilmediğinizi söylemişsiniz. Bir liraya devretmenizin amacı neydi? Sizi nasıl ikna etti?" sorusunu yöneltti.

Alaton, bu soruya, "Bana, 'Şirketler o kadar dağıldı ki.' dedi. 'Bunu da buraya geçireceğiz, bunu da buraya alacağız.' gibi formalite... Evrakları bana kendisi getirmedi, avukat getiriyordu. Bu da formalite gibi önüme getirildi. 'Leyla hanım, adamınıza şirketinizi veriyorsunuz bir güven anlaşması yok mu?' diyen olmadı. Mümkün olduğunca beni Alvimedica'dan uzak tuttu. Şirketin kazandığı her kuruşu cebine attığı gözüküyor. Benim intibam bu." yanıtını verdi.

Mahkeme başkanının "Toplam zarar bilançosunu çıkardınız mı?" sorusunu üzerine ise Alaton, "Maddi manevi çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Şu an 150 kişiye maaş verirken kıvranıyorum. Bu 2 buçuk senedir devam eden bir süreç. Şu andaki sürecin korkunçluğunu anlatamam. El freni çekilmiş araba kullanmaya çalışıyoruz. Bir an evvel gerekenin yapılmasını sizden rica ediyoruz. Sanıklardan şikayetçiyim davaya katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Alaton'un oğlu Efe Eros Güneyli, beyanında, şirkete Temmuz 2023'te dahil olduğunu, öncesinde ABD'de çalıştığını kaydetti.

Şirkete geldikten sonra bütün sanıklarla yakından çalıştığını, yönetim kurulu üyesi olarak daha çok Ahmet Özcan'la zaman geçirdiğini ifade eden Güneyli, olayları DNA turizmde yaşananlar sonrasında fark ettiğini söyledi.

Güneyli, şirketten bazı bilgiler istediğini ancak kendisinin sürekli "Bilgileri yollayacağız." denilerek oyalandığını, daha sonra ise şantaj sürecinin başladığını aktararak, "23 milyon dolar olan ciromuz, 7 milyon dolara kadar düştü. Şirkete 400 milyon dolar para gömülmüşken şu an bizim 50 milyon dolar borcumuz var ve Ahmet Özcan bize bunu şantaj olarak kullanıyor. Sanıklardan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." dedi.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verdi.

Dosyanın Sayıştay uzmanı bilirkişiye gönderilmesine, sanık Ahmet Özcan hakkındaki yakalama kararının devamına karar veren heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Leyla Alaton'un şikayeti üzerine soruşturmaya başlandığı kaydediliyor.

İddianamede yer alan firari sanık Ahmet Özcan'ın hesap hareketlerine ilişkin MASAK raporunda, 2020-2024 arasında Özcan'ın hesaplarına 1 milyar 350 milyon 725 bin lira para girişi, 136 milyon 301 bin 577 lira ise para çıkışı olduğu bilgisi yer alıyor.

Raporda ayrıca, iddianameye konu şirketlere toplamda 1 milyar 881 milyon 326 bin lira para çıkışı, 13 milyon 946 bin 445 lira ise para girişi olduğu ve rakamlar arasındaki farkların ciddi oranda olduğunun görüldüğü belirtiliyor.

İddianamede, Özcan'ın mağdur şirketlerin varlıklarını azaltıcı para transferleri gerçekleştirdiği, sanık Ebru Ünlü'nün MASAK raporuna göre Özcan ile çok yoğun para transferi olduğu aktarılıyor.

Sanıklar Bilgin Turcan, Ebru Ünlü, Eda Tuna, Musa Soylu ile Özge Topuz'un aynı gün işten ayrılmaları ve arabuluculuk sözleşmesi ile Alvimedica tıbbi şirketlerden ödeme almalarının da dikkat çekici ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulanan iddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri değerlendirmesi yapılıyor.

Sanıkların kendilerini destekleyecek belge veya bilgi veremedikleri, soruşturma aşamasında yaptıkları savunmalara itibar edilmediği ifade edilen iddianamede, dava açmaya yeterli delil elde edildiği belirtiliyor.

İddianamede, sanıkların "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "güveni kötüye kullanmak" suçlarından 3'er yıl 6'şar aydan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.