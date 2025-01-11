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‘Leyla Abla’ya operasyon

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#Leyla Abla#Operasyon#Küçükçekmece
‘Leyla Abla’ya operasyon
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 07:00

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin kullandıkları mesajlaşma uygulamalarında ‘Leyla Abla’ kodunu kullandıklarını belirledi.

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Küçükçekmece’de uyuşturucu üretim makinelerinin sesinin bastırılması için tekstilcilerin bulunduğu bir işhanında üretim yeri kurulduğu tespit edildi.

VARDİYALI TACİRLER

Uyuşturucu tacirlerinin yakalanmamak için tekstil işçisi gibi 09.00 - 17.00 arasında vardiyalı çalıştıkları, haftasonları izin yaptıkları öğrenildi. 9 Aralık - 9 Ocak arasındaki operasyonlarla birlikte ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticaretini yapmak ya da sağlamak’ suçundan toplam 182 şüpheli yakalandı. 146 şüpheli ise tutuklandı. Aramalarda 300 milyon değerinde, 1 milyon 942 bin 700 sentetik ecza hap, 5 uyuşturucu madde üretiminde kullanılan makine, 360 gram skunk, 2 vakum makinesi ve hassas terazi ele geçirildi. 

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#Leyla Abla#Operasyon#Küçükçekmece

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