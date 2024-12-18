Leyen’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKK ve DEAŞ’a yer yok

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i dün Beştepe’de kabul etti. 2 saat 40 dakika süren zirvede Suriye’deki son durum, İsrail’in saldırıları ve Türkiye-AB ilişkileri kapsamlı şekilde ele alındı. Görüşmelerin ardından Erdoğan basın toplantısında özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE KİLİT ÜLKE

“Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor. Üyeliğimizin ülkemize olduğu kadar birliğe de önemli katkılar yapacağı açıktır. Son gelişmeler Türkiye’nin kilit ülke konumunu daha da perçinlemiştir. Ortak çıkarlarımızın bazı üyelerin kısır gündemlerine esir edilmemesi gerektiğini vurguladım. Suriye’nin egemenliğiyle, toprak bütünlüğünün muhafazası başta olmak üzere katılımcı bir idarenin tesisi noktasında hem fikir olduğumuzu gördüm. 61 yıllık zulmün, baskının, karanlığın ardından yıkılan rejim geride kelimenin tam anlamıyla büyük bir enkaz bıraktı. Suriye halkının bu ağır yükün altından tek başına kalkması mümkün değil. Komşularının, dost ve kardeş ülkelerin, Avrupa Birliği ile uluslararası kuruluşların güçlü desteğiyle süratle ayağa kalkması lazım. Uluslararası toplum 13 yıl boyunca katliama uğrarken Suriye halkına maalesef yeterli desteği vermedi, veremedi. Şimdi bunu telafi etmek mümkün. Gerek DEAŞ gerekse PKK ve uzantılarıyla mücadele, görüşmemizde ele aldığımız hususların başında geldi. Türkiye terör örgütünü sahada bozguna uğratan tek ülkedir, yegâne NATO müttefikidir. Bu örgütlerin palazlanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bölgemizin geleceğinde DEAŞ’a da PKK ve türevlerine de yer yoktur.

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AB İLE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

13 yıllık bu insani buhran ve çatışma döneminde Avrupa Birliği’nin ülkemizin yükünü hafifletmek amacıyla sağladığı desteği, gönüllü geri dönüşleri kolaylaştırmak için çeşitlendirmesini bekliyoruz. Bu desteğin Suriye’de temel altyapı yatırımlarını içerecek şekilde orta ve uzun vadeli, kapsamlı ve sürdürülebilir olması çok mühimdir. Suriye’nin kuzey bölgelerinde bu alanda birçok faaliyetlerde bulunmuş bir ülke olarak birlikte çalışmaya hazırız. Görüşmemizde Sayın Başkan’a, İsrail’in Gazze’deki mezalimi ile bölgedeki saldırganlığına artık bir son verilmesi gerektiğini de aktardım.

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NETANYAHU’YA BASKI YAPILMALI

Avrupalı dostlarımızın Netanyahu hükümetine baskı yapmaları gerektiğini vurguladım. Ukrayna’da gecikmeksizin adil ve istikrarlı barışın sağlanmasına yönelik tespit ve görüşlerimizi paylaştım. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında her zamankinden daha güçlü ve kurumsallaşmış bir ilişkiye ihtiyaç var. Aday ülke olarak biz bu iradeye sahibiz. Avrupa Birliği Komisyonu’nun da Sayın von der Leyen’in de gerekli iradeyi sergileyeceğine inanıyorum. 2 gün sonra yapılacak birlik zirvesinde tüm kısıtlamaları kaldıracak, askıya alınan yüksek düzeyli diyalogları canlandıracak, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi beklentimize cevap verecek ve vize serbestisi sağlanana dek vize süreçlerini hızlandıracak kararlar alınmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle en kısa sürede Türkiye Avrupa Birliği zirvesini yapmak suretiyle ilişkilerimizi olması gereken seviyeye çıkarmayı ümit ediyorum.”

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LEYEN: HTŞ İLE TEMASIMIZI HIZLANDIRMALIYIZ

Ursula von der Leyen de ortak basın toplantısında şunları söyledi: “Esad rejiminin çöküşü Suriye halkına yeni bir umut sunuyor ama aynı zamanda riskleri de beraberinde getiriyor. Sahadaki durum son derece değişken olmaya devam ediyor, bu nedenle gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Suriye halkı barışçıl bir geçişi hak ediyor. Avrupa, bu kritik dönemde Suriye’yi desteklemek için üzerine düşeni yapmaya hazır. Üst düzey diplomatlarımız Şam’a dönüyor. İnsani yardım ekiplerimiz aracılığıyla Şam’da zaten bir Avrupa varlığımız var. Artık HTŞ ve diğer gruplarla doğrudan etkileşimimizi hızlandırıp sürdürmemiz gerekiyor. Elektrik, su ve altyapı gibi temel hizmetler de dahil olmak üzere erken iyileştirme konusundaki katılımımızı artıracağız. Yalnızca bu yıl için insani yardım miktarımızı 160 milyon Euro’nun üzerine çıkardık. İnsani hava köprüsünü hizmete açtık ve ilk malzemenin bu hafta gelmesi bekleniyor.

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TÜRKİYE’NİN ROLÜ ÖNEMLİ

Bugün ayrıca Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiyi de görüştük. İlişkimiz karmaşık olduğu kadar zengin de. Avrupa Birliği, Türkiye’nin en büyük ticaret ve yatırım ortağıdır. Amacımız bunu daha da güçlendirmek. Ayrıca modernize edilmiş bir Gümrük Birliği konusundaki tartışmaların yeniden başlatılmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye’nin bölgenin istikrara kavuşmasında önemli bir rolü var.

İLAVE 1 MİLYAR EURO DESTEK

Teröre karşı da hep birlikte uyanık kalmalıyız. Özellikle doğu Suriye’de IŞİD’in yeniden canlanma riskine izin veremeyiz. Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının giderilmesi gerekiyor. Azınlıklar dahil tüm Suriyeliler güvende olmalı. Türkiye’nin yıllarca milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapma sorumluluğunu istikrarlı bir şekilde üstlendiğini belirtmek isterim. Biz de bu çabanızda yanınızda olduk. AB, 2011’den bu yana mültecileri ve yerel toplulukların ev sahipliği yapma çabalarını desteklemek için yaklaşık 10 milyar Euro sağladı. Bugün, 2024 yılı için ilave 1 milyar Euro’nun yolda olduğunu duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, Türkiye’deki mültecilerin sağlık ve eğitimine de destek olacak. Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüşleri de dahil olmak üzere göç ve sınır yönetimine katkıda bulunmaya devam edecektir. 1 milyar Euro’yu Suriye’de ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçlara sağlayabiliriz.”

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KATAR EMİRİ ANKARA’DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’yi de Beştepe’de kabul etti. İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile de bir telefon görüşmesi yaptı.