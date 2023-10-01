Levye ile açamayınca araçla dalıp soydular

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Uzun süre uğraşarak kapıyı kıramayan hırsızlar, bu kez araç ile içeri daldı. O sırada sitenin güvenlik görevlileri hırsızları fark etti. Soyguna devam eden hırsızlar, bir güvenlik görevlisinin aracı yumruklaması üzerine kaçtı.

O anlar sitenin güvenlik kamerasına ve sitede oturan bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde panelvan araçla işyerine gelen yüzleri maskeli 4 kişinin levye ile kapıyı zorladığı, kapıyı kıramayınca da araçla işyerine dalıp kapıyı kırdığı, içerideki malzemeleri araçlarına taşıdığı anlar ile güvenlik görevlisinin aracı fark edip olaya müdahale etmesi yer aldı.