Levent Üzümcü’ye ev hapsi, Nasuh Mahruki’ye gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, oyuncu Levent Üzümcü hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımı nedeniyle ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Üzümcü, soruşturmada gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye götürülen Üzümcü tutuklama talebiyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hâkimlik, Üzümcü hakkında ‘ev hapsi’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

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YURTDIŞI DÖNÜŞÜ

Nasuh Mahruki uçakta eşi ve oğluyla birlikte çektiği bir fotoğrafı paylaşarak “Güney Afrika’dan sabaha karşı geldik. Şimdi de polis arkadaşlarla Vatan Emniyet’e gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ iddiasıyla resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, Mahruki’nin gözaltına alınması talimatı verdi. Mahruki, Güney Afrika dönüşü İstanbul’da gözaltına alındı.