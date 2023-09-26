×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Levent Gültekin'in 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi

Güncelleme Tarihi:

#Levent Gültekin#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Dava
Levent Gültekinin Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 11:52

Gazeteci Levent Gültekin'in bir televizyon kanalında yapmış olduğu konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Gültekin'in 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

Haberin Devamı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Levent Gültekin hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savunması alınan Gültekin, "Sarf ettiğim sözler genel siyaseti hedef alan eleştirel mahiyette cümlelerdir. Bu nedenle üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

Gültekin'in 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 ay'a kadar hapsi istendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Levent Gültekin#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Dava

BAKMADAN GEÇME!