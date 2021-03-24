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Burcu Purtul UÇAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 24.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Levent Gültekin’e saldırıya iki tutuklama

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Levent Gültekin’e saldırıya iki tutuklama

Gazeteci Levent Gültekin, 8 Mart günü İstanbul Bakırköy’de, bir TV programına katılmadan önce yaklaşık 20 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı.

Çevredekilerin yardımıyla saldırganların elinden kurtulan Gültekin, yaşadıklarını katıldığı TV programında anlatmış daha sonra da polise giderek şikâyetçi olmuştu. Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, 3 kişiyi dün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan Ömer Doğru ve Muhammet Emin Kılıç isimli şüpheliler tutuklanırken, 17 yaşındaki Muhammet Ali D. yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Doğru ve Kılıç ifadelerinde Gültekin’i tanımadıklarını ancak kendilerine küfür ettiğini öne sürdü.

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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