Levent Gültekin’e saldırıya iki tutuklama

Çevredekilerin yardımıyla saldırganların elinden kurtulan Gültekin, yaşadıklarını katıldığı TV programında anlatmış daha sonra da polise giderek şikâyetçi olmuştu. Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, 3 kişiyi dün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan Ömer Doğru ve Muhammet Emin Kılıç isimli şüpheliler tutuklanırken, 17 yaşındaki Muhammet Ali D. yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Doğru ve Kılıç ifadelerinde Gültekin’i tanımadıklarını ancak kendilerine küfür ettiğini öne sürdü.

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