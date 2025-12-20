×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Levent Gültekin’e adli kontrol

Güncelleme Tarihi:

#Levent Gültekin#Halkı Yanıltma#Adli Kontrol
Levent Gültekin’e adli kontrol
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 07:00

Gazeteci Levent Gültekin, Youtube kanalından 17 Aralık 2025 günü yayınladığı bir videosunda kullandığı ifadelerden dolayı ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddiasıyla dün 01.20’de Bebek’teki bir kafede gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Gültekin emniyetteki ifadesinde, “Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok” dedi. Gültekin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Levent Gültekin, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçundan adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Gültekin, ‘yurtdışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözden KaçmasınAsıl Cengiz Çandar’a ayar verilmesi gerekiyorAsıl Cengiz Çandar’a ayar verilmesi gerekiyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Levent Gültekin#Halkı Yanıltma#Adli Kontrol

BAKMADAN GEÇME!