Levent Gültekin’e adli kontrol

Gültekin emniyetteki ifadesinde, “Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok” dedi. Gültekin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Levent Gültekin, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçundan adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Gültekin, ‘yurtdışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.