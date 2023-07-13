Levent Gültekin: 'Kılıçdaroğlu kazanamayacağını bile bile aday oldu…' CHP'den yalanlama: Hayal ürünü

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GÜLTEKİN: BANA 'ADAYLIĞIMI ENGELLEYEMEM' DEDİ

Seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı bir görüşmeye ilişkin Gazeteci Levent Gültekin, dikkat çarpıcı iddialarda bulundu. "Kemal Bey kazanamayacağını bile bile bu seçimde aday oldu. Bu laf bir yorum değil, bu bir bilgidir. 'Lütfen ülke için bu son bir şans,. Bu şansı heba etme' dedim. Kemal Bey bana ne dedi biliyor musun? 'Levent benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok' dedi" ifadelerini kullandı.

CHP GÜLTEKİN’İN İDDİASINI YALANDI

O iddiaya CHP genel merkezinden yalanlama geldi. CHP'den yapılan açıklamada, "Yaşandığı iddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür" denildi. Ve "Cumhuriyet Halk Partisi’nde makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur" ifadeleri kullanıldı.