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Levent Gültekin: 'Kılıçdaroğlu kazanamayacağını bile bile aday oldu…' CHP'den yalanlama: Hayal ürünü

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#CHP#TBMM#SEÇİM
Levent Gültekin: Kılıçdaroğlu kazanamayacağını bile bile aday oldu… CHPden yalanlama: Hayal ürünü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 09:28

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Gazeteci Levent Gültekin'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığını iddia ettiği görüşmenin detayları dikkat çekti. Levent Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını bile bile aday olduğunu belirtti... CHP'den o iddiaya yalanlama geldi.

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GÜLTEKİN: BANA 'ADAYLIĞIMI ENGELLEYEMEM' DEDİ

Seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı bir görüşmeye ilişkin Gazeteci Levent Gültekin, dikkat çarpıcı iddialarda bulundu. "Kemal Bey kazanamayacağını bile bile bu seçimde aday oldu. Bu laf bir yorum değil, bu bir bilgidir. 'Lütfen ülke için bu son bir şans,. Bu şansı heba etme' dedim. Kemal Bey bana ne dedi biliyor musun? 'Levent benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok' dedi" ifadelerini kullandı.

CHP GÜLTEKİN’İN İDDİASINI YALANDI

O iddiaya CHP genel merkezinden yalanlama geldi. CHP'den yapılan açıklamada, "Yaşandığı iddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür" denildi. Ve "Cumhuriyet Halk Partisi’nde makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur" ifadeleri kullanıldı.

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#CHP#TBMM#SEÇİM

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