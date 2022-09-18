Levent Göktaş’ın itirazı reddedildi

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Mahkeme, şüphelinin ülkeye yasa dışı yollardan girdiği, serbest kalması halinde yine aynı yola başvurabileceği nedeniyle kararın yerinde olduğuna kanaat getirdi. Kararda Göktaş’ın Türkiye’ye iade edilmesi halinde siyasi takibata tabi tutulacağı yönündeki duruşmada ifade edilen endişelere ilişkin olarak, davada siyasi faaliyetine dair herhangi bir delil ve tehlikenin bulunmadığı dile getirildi. Öte yandan Göktaş’ın iltica başvurusunun da bulunduğu öğrenildi. Göktaş, 3 Eylül’de Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde yakalanmıştı.