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Levent Göktaş’ın itirazı reddedildi

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#Ankara Üniversitesi#Necip Hablemitoğlu#Mustafa Levent Göktaş
Levent Göktaş’ın itirazı reddedildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 07:00

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı ve kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan’da yakalanan emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın, Haskovo’da mahkeme tarafından verilen 40 gün ek gözaltı süresine yaptığı itiraz reddedildi.

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Mahkeme, şüphelinin ülkeye yasa dışı yollardan girdiği, serbest kalması halinde yine aynı yola başvurabileceği nedeniyle kararın yerinde olduğuna kanaat getirdi. Kararda Göktaş’ın Türkiye’ye iade edilmesi halinde siyasi takibata tabi tutulacağı yönündeki duruşmada ifade edilen endişelere ilişkin olarak, davada siyasi faaliyetine dair herhangi bir delil ve tehlikenin bulunmadığı dile getirildi. Öte yandan Göktaş’ın iltica başvurusunun da bulunduğu öğrenildi. Göktaş, 3 Eylül’de Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde yakalanmıştı.

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#Ankara Üniversitesi#Necip Hablemitoğlu#Mustafa Levent Göktaş

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