Levent Göktaş Türkiye’ye getirildi: Üç madalyadan FETÖ tetikçiliğine

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Levent Göktaş, 8 Haziran 1959’da dünyaya geldi. Ailesi Çerkes asıllıydı. Çevresinde milliyetçi bir subay olarak tanınıyordu. Terörle mücadelede en ön saflarda yer aldı. PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ı 15 Şubat 1999’da Kenya’nın Nairobi Havalimanı’ndan Türkiye’ye getiren ekibin içinde yer aldı.

Göktaş, savunmasında tanımadığını söylediği Gökhan Nuri Bozkır’ın avukatlığını üstlenmişti.

ALAY KOMUTANIYDI

Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki Muharebe Arama Kurtarma Birliği’nde alay komutanı olarak görev yaptı. Hablemitoğlu suikastı sırasında da bu görevdeydi. 2004 yılında emekli olduğunda ise TSK’nın seçkin askerlere verdiği üstün cesaret ve feragat madalyalarından 3’ü göğsünde takılıydı.

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Göktaş (en sağda) Ergenekon Davası’nda tutuklanarak konulduğu Silivri Cezaevi’nde, Doğu Perinçek ve emekli binbaşı Levent Bektaş ile volta atarken...

ERGENEKON’DAN CEZAEVİNE

2004 yılında emekli olmasının ardından avukatlık yapmaya başladı. 2007 yılında başlayan Ergenekon operasyonlarının 7 Ocak 2009 günü gerçekleştirilen 10’uncu dalgasında Levent Göktaş’ın ofisi de basılan adresler arasında yer aldı. Gözaltına alındı, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 Ağustos 2013’te, 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı vermesiyle de Göktaş, 10 Mart 2014’te Silivri Cezaevi’nden tahliye oldu. Yeniden avukatlık yapmaya başladı, bu sırada birçok şirket kurarak savunma sanayi alanında çalışmaya başladı.

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Nuri Gökhan Bozkır

KARANLIK NURİ KONUŞUNCA

◊ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2015 yılında Necip Hablemitoğlu cinayetiiçin detaylı bir çalışma yaptırdı. Hablemitoğlu’nun öldürülmeden önce gittiği adreslerdeki baz istasyonu kayıtları incelendi. Cinayet günü Hablemitoğlu’nun evinin bulunduğu bölgede sinyal veren telefonlardan biri o dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda yüzbaşı rütbesiyle görev alan Nuri Gökhan Bozkır’a aitti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Temmuz 2016’da, FETÖ lideri Fetullah Gülen’in de arasında olduğu 73 kişi hakkında hazırladığı iddianamede, cinayeti direkt olarak FETÖ ile ilişkilendirdi. Bozkır, Türkiye’nin talebi üzerine Aralık 2019’da Ukrayna’da yakalandı. 26 Ocak 2022’de Türkiye’ye iade edildi. İtirafçı olarak ifade verdi. Cinayetle ilgili üst düzey rütbeli bir kişinin örgütünün görev verdiğini, tetikçiyi kendisinin oraya götürdüğünü söyledi.

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Necip Hablemitoğlu

ADAM ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 9 Haziran 2022’de Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili emekli albaylar Levent Göktaş ve Fikret Emek’in de bulunduğu 9 emekli asker hakkında gözaltı kararı verdi. Göktaş, Bulgaristan’a kaçtı. Türkiye’nin talebi üzerine Interpol tarafından 2 Eylül 2022 günü Bulgaristan’da yakalandı, önceki gece de Sofya’dan İstanbul Havalimanı’na getirildi. Göktaş savunmasında, “Ergenekon kumpası davası kapsamında 5.5 yıl cezaevinde tutuklu kaldım. Daha sonra mahkeme, bu davanın bir kumpas olduğuna karar verdi. Mevcut soruşturmayı da yeni bir kumpas olarak değerlendirdiğim için ve yeniden cezaevine girmemek için yurtdışına çıktım” dedi. Mahkeme Göktaş’ı ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan tutukladı. Kararda, “Suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma suçu” nedeniyle de yakalama kararı çıkartıldığı ancak iade kararının kapsamı nedeniyle bu suçtan yakalama müzekkeresinin “vicahiye” çevrilmesine yer olmadığı belirtildi.