×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Levent Aydaş’tan ‘Alâmet’ sergisi

Güncelleme Tarihi:

#Levent Aydaş#Alâmet#Sergi
Levent Aydaş’tan ‘Alâmet’ sergisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 07:00

2'İNCİ Uluslararası Mitoloji Film Festivali (UMFF) kapsamında Levent Aydaş’ın “Alâmet” adlı resim sergisi açılacak.

Haberin Devamı

Ressam Aydaş’ın resimleri, İzmir’de 4 Ekim’de başlayacak festival ile birlikte aynı gün Urladam Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Levent Aydaş resimleri, mitolojik ögeler barındırıyor. Aydaş, resminin sınırları dışında sürüp giden hayata, mitolojilerin kadim zamanlarındaki gösterge, iz, simge ve imgelerin gizemli pencerelerinden bakıyor. Aydaş, olayları ve olguları kendine özgü sanatsal bir gramerle yeniden tanımlayarak, düşsel bir gerçeklikle resme dönüştürüyor.

Levent Aydaş’tan ‘Alâmet’ sergisi

Festival Direktörü Gülşah Elikbank, “Sanatseverleri çok güzel bir sergi ile buluşturmaktan mutluluk duymaktayız. Festival kapsamında başka sürprizlerimiz de olacak” dedi.

Haberin Devamı

Levent Aydaş’ın “Alâmet” resim sergisi 25 Ekim’e kadar ziyarete açık kalacak. Serginin küratörlüğünü ise  İbrahim Karaoğlu yapıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Levent Aydaş#Alâmet#Sergi

BAKMADAN GEÇME!