Levent Aydaş’tan ‘Alâmet’ sergisi

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Ressam Aydaş’ın resimleri, İzmir’de 4 Ekim’de başlayacak festival ile birlikte aynı gün Urladam Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Levent Aydaş resimleri, mitolojik ögeler barındırıyor. Aydaş, resminin sınırları dışında sürüp giden hayata, mitolojilerin kadim zamanlarındaki gösterge, iz, simge ve imgelerin gizemli pencerelerinden bakıyor. Aydaş, olayları ve olguları kendine özgü sanatsal bir gramerle yeniden tanımlayarak, düşsel bir gerçeklikle resme dönüştürüyor.

Festival Direktörü Gülşah Elikbank, “Sanatseverleri çok güzel bir sergi ile buluşturmaktan mutluluk duymaktayız. Festival kapsamında başka sürprizlerimiz de olacak” dedi.

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Levent Aydaş’ın “Alâmet” resim sergisi 25 Ekim’e kadar ziyarete açık kalacak. Serginin küratörlüğünü ise İbrahim Karaoğlu yapıyor.