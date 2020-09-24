Leonardo da Vinci’nin tablosunun dokunduğu ipek halı 80 bin dolara satışa çıkarıldı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesindeki halı mağazası işletmecisi Oğuz Mayadağ , her santimetrekaresinde 700 düğüm bulunan ve bir kadın tarafından 3 yıllık bir sürede saf ipekten dokunan 0.20 metrekarelik halıyı satışa çıkardı. Mayadağ, "Dünyanın da en ünlü halılarının dokunduğu Hereke’de bir kadının 3 yıllık el emeği göz nuru dökerek yaptığı ipek halıyı 2 yıl önce işletmeme kazandırdım. Metrekaresinde 700 düğüm bulunan ve oldukça nadide özellikteki 0.20 metrekarelik halıyı 80 bin dolardan satışa çıkarttım." dedi.







