Lena İsminin Anlamı Nedir? Lena Ne Demek?

Lena kız çocuklarına verilen bir isimdir. Anne ve babalar doğacak kız çocukları için bu ismi düşünmektedir. Bu kelime dilimize Arapçadan geçmiştir. Dini kaynaklarda geçmekte olan bir isimdir. Sın dönemlerde sıklıkla tercih edilen bu isim modern isimler arasındaki yerini almıştır.

Lena İsminin Anlamı

Dilimize Arapçadan geçen, dolayısıyla Arapça kökenli bir isim olan Lena, farklı anlamlar taşımakta olan bir isimdir. Arapça kaynaklarda bizim için, bizden biri anlamlarına gelmektedir. Bizim için var olan, bizden olan bizim yanımızda olan gibi çeşitli manaları da içermektedir.

Lena ismi ayrıca Kuran'da geçen isimlerden biridir. Kuran'da geçen bu kelime ayet içinde "bize" anlamında kullanılmıştır. Tüm anlamları ve kullanımları dikkate alındığı zaman Lena kelimesi, zamir ben zamiri niteliği taşıyan bir kelimedir.

Lena, kelime anlamı olarak farklı yerlerde tercih edilmiştir. Ayrıca Osmanlı döneminde Ocak komutanlarına da Lena denmekteydi. Ayrıca gün ışığı, ışık gibi anlamlar taşıyan bu isim oldukça fazla tercih edilmektedir. Lena bununla birlikte, güzel kız, cömert, nazik, naif ve iyi anlamlarında da kullanılmıştır. Bu kelimelerin tamamı bizim için anlamıyla bir şekilde bağdaşmaktadır.