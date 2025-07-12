Leman’da havaalanı gözaltısı

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Dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikte karikatür yayımladığı gerekçesiyle Leman dergisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, derginin sorumlu yazıişleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan karikatürün çizeri Doğan Pehlevan ise “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından tutuklanmıştı.

Derginin yurtdışında olduğu ve Türkiye’ye geleceği tespit edilen yazıişleri müdürü Aslan Özdemir hakkında ise yakalanmasına yönelik gözaltı kararı çıkarılmıştı. Özdemir, dün Türkiye’ye giriş yaparken İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı.