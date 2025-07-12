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Leman’da havaalanı gözaltısı

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#LEMAN Dergisi#Aslan Özdemir#Zafer Aknar
Leman’da havaalanı gözaltısı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 07:00

LEMAN dergisine yönelik soruşturma kapsamında firari Yazıişleri Müdürü Aslan Özdemir, Türkiye’ye giriş yaparken İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

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Dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikte karikatür yayımladığı gerekçesiyle Leman dergisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, derginin sorumlu yazıişleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan karikatürün çizeri Doğan Pehlevan ise “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından tutuklanmıştı.

Derginin yurtdışında olduğu ve Türkiye’ye geleceği tespit edilen yazıişleri müdürü Aslan Özdemir hakkında ise yakalanmasına yönelik gözaltı kararı çıkarılmıştı. Özdemir, dün Türkiye’ye giriş yaparken İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı.

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#LEMAN Dergisi#Aslan Özdemir#Zafer Aknar

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