Leman’da 4 tahliye

#Leman#Zafer Aknar#Ağır Ceza Mahkemesi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 07:00

Dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikte karikatür yayımladığı iddia edilen Leman dergisine yönelik karikatür soruşturmasında tutuklanan derginin sorumlu yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okçu ve yazıişleri müdürü Aslan Özdemir tahliye edildi.

Haftalık mizah derisi Leman’ın, 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yayımlanan Hz. Muhammed’in tasvir edildiği karikatüre ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen soruşturma başlatılmış ve dört çalışanı 2 Temmuz 2025’te tutuklanmıştı. Firari Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında ise yakalama emri çıkarılmıştı.

Sanıkların avukatları, davanın görüleceği İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne dilekçe vererek, tahliye talebinde bulundu. İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi, tahliye talebini reddetti. Sanık avukatları bu kez, bir üst mahkeme olan İstanbul 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak tahliye talebinin reddine itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 7’nci Ağır Ceza mahkemesi, Zafer Aknar, Ali Yavuz, Cebrail Okçu ve Aslan Özdemir’in tahliyesine karar verdi. Sanıkların yargılanmasına 14 Kasım 2025’te başlanacak.

