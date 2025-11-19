×
Leman karikatüristi tahliye edildi

Güncelleme Tarihi:

Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 07:00

LEMAN Dergisi’nin karikatüristi Doğan Pehlevan, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi.

Leman Dergisi karikatüristi Doğan Pehlevan hakkında sosyal medya platformu “X” üzerinden Cumhurbaşkanı’na hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2’nci duruşmasında mahkeme, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir imza adli kontrol tedbiri uygulayarak Doğan Pehlevan’ın tahliyesine karar verdi. Duruşma 24 Mart 2026’ya ertelendi. 

DİĞER DAVADAN DA TAHLİYE

Leman’da yayınlanan karikatürü nedeniyle yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunan karikatürist Doğan Pehlevan 14 Kasım’da bu kapsamda yargılandığı davada da ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan tahliye edilmişti. Ancak Pehlevan ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandığı dava kapsamında tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamamıştı.  m Elif ALTIN / İSTANBUL

