Leman Dergisine mali soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan Leman dergisiyle bağlantılı olduğu belirlenen şirket ve yetkilileri hakkında mali suçlar soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Leman dergisince 26 Haziran'da yayımlanan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilen görsellerinin bulunduğu çizimin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu oluşturabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Buna ilişkin Türk Ceza Kanununun "216/1 maddesi" gereğince soruşturma işlemleri başlatıldığı aktırılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen soruşturma sırasında, şüpheliler Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Doğan Pehlevan, Mehmet Tunçay Akgün, Zafer Aknar ile Yayımcı LM Basın Yayın Limited Şirketi tüzel kişisi ile şirketin yetkilisi Mehmet Çağçağ ve LM Basın Yayın Limited Şirketi ile bağlantılı olduğu değerlendirilen LMK Entartainment Company (Leman Kültür) isimli şirketin yetkilisi Kemal Şentürk'ün yurt içi veya yurt dışından ya da yabancı kuruluşlardan menfur eylemin gerçekleştirilmesine yönelik mali destek alıp almadıklarının tespit edilmesi ve bu suretle ortaya çıkacak sonuçların mevcut soruşturmaya yön vereceği değerlendirildiğinden adı geçen şirketler ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca mali soruşturma başlatılmıştır."

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4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin ifadelerine CNNTÜRK ulaştı. Karikatürü çizen kişiye ‘Bu skandal karikatürü nasıl çizdin’ diye soruldu.

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Kendisi de ifadesinde “Peygamberleri tasvir etmedim, sadece isim kullandım. İsim benzerliği var. Niyetim peygamberler ile ilgili asla değildi.

Grafiker’in ifadesinde ise “Benim herhangi bir sorumluluğum yok sadece bahsedilen figürleri resmettim.” dedi.

Muhasebe çalışanı konuyla ilgili herhangi bir bilgim yok” derken Yazı İşleri Müdürü “Ben de konuyu sonradan gördüm, Herhangi bir bilgim yoktu” dediği öğrenildi.

“İfadelerden daha önemli bir nokta var.” diyen Gazeteci Tamer Oskay şu ifadeleri kullandı;

Aslan Özdemir Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün’ün yurt dışına çıktığı tespit edilmiş. Haklarında yakalama kararı var ve aranıyorlar. Aslan Özdemir’in 23 Haziran’da yurt dışına çıktığı, Genel Yayın Yönetmeninin de karikatürün yayınlandığı gün yani 26 Haziran’da yurt dışına çıktığı tespit edildi. Edindiğimiz bilgiler kapsamında Aslan Özdemir’in aslında tüm karikatürlerden sorumlu olduğu ve onun onayı olmadan her hangi bir karikatürün yayınlanamadığı yönünde. Bu bir iddia ve bilgi. Tuncay Akgün’ünde son onayı verdiği belirtiliyor. Bu kapsamda değerlendirdiğimiz zaman yurt dışı çıkış tarihleri manidar geliyor."

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DERGİNİN GRAFİKERİ VE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya skandalın patlak verdiği gece Leman dergisinde yayımlanan dini değerleri alenen aşağılayıcı karikatürü çizen kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kısa bir aradan sonra derginin grafikeri ve yazı işleri müdürünün de gözaltına alındığı öğrenildi. Bakan Yerlikaya konuya ilişkin açıklamasında "Hadsiz derginin grafikeri C.O. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Sevgili Peygamberimize (S.A.V.) yönelik gerçekleştirilen bu alçaklık hukuk önünde hak ettiği cezayı görecektir. Emniyet güçlerimizden de adaletten de kaçamayacaksınız. Peygamber Efendimizi (S.A.V.) çizme hadsizliğini yapan derginin Yazı İşleri Müdürü Z.A. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Müessese Müdürü A. Y. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

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TOPLATILMA KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında ayrıca derginin bahse konu sayısının toplatılmasına karar verildi. Ayrıca, dergiye ait sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesi için de gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.