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Leman Dergisi yazı işleri müdürü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

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#Leman Dergisi#Aslan Özdemir#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2025 15:40

Leman dergisi soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

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Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatür ile ilgili dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu, karikatür sahibi Doğan Pehlevan ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Leman Dergisi yazı işleri müdürü İstanbul Havalimanında gözaltına alındı

Yapılan operasyonlar sonucunda yurt dışında olduğu belirlenen yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, Türk Hava Yolları'nın Marsilya'dan gelen tarifeli uçağından indiği sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Leman Dergisi yazı işleri müdürü İstanbul Havalimanında gözaltına alındı

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#Leman Dergisi#Aslan Özdemir#Gözaltı

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