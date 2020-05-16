Left Ne Demek? Left Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Left kelimesi cümle içerisinde pek çok manada kullanılabilir. Left kelimesinin sözlüklerde gerçek anlamı ''ayrıldı'' manasına gelmektedir.

Left Ne Demek?

Left kelimesinin anlamını öğrenmek ve cümle içerisinde kullanmak mümkündür. Left kelimesi cümle içerisinde farklı anlamlarda kullanılabilir. Left kelimesinin anlamları şu şekilde açıklanmıştır:

- Left kelimesi sıfat olarak sol, soldaki, artık anlamında kullanılabilir.

- Left kelimesi isim olarak sol ve sol taraf olarak kullanılabilir.

- Left kelimesi zarf olarak sola ve sol tarafa şeklinde kullanılabilir.

Bunlar dışında left kelimesi bazı kelimeler ile cümle içerisinde farklı anlamlarda da kullanılabilir. Bu kelimelere örnek şu şekilde açıklanabilir:

- Left handed: Solak

- Be left destitute: Elde kalmak

- Be left over: Artmak

- Have no strength left: Hali kalmamak

- Be left half open: Aralık kalmak