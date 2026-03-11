×
Leblebinin içinden metal parçası çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Leblebi #Hakkari#Yüksekova
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2026 10:21

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir vatandaşın satın aldığı leblebinin içerisinden metal parçası çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yüksekova ilçe merkezindeki bir iş yerinden leblebi satın alan Fethi Erci isimli vatandaş, ürünü evine götürdü. İkram hazırlığı sırasında leblebileri tabaklara boşaltan Fethi Erci'nin eşi, leblebilerden birinin içerisine yerleşmiş halde metal bir cisim olduğunu fark etti. Durumu eşine bildiren ailenin yaptığı incelemede, metal parçanın üretim veya paketleme aşamasında leblebinin içine girdiği tahmin edildi.

"GÖZDEN KAÇSAYDI BOĞAZINA KAÇABİLİRDİ"

Açıklamalarda bulunan Fethi Erci, alışveriş sonrası eve geldiğinde beklemedikleri bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Çarşı merkezinden ev ihtiyaçlarımızı alırken çayın yanına ikramlık leblebi de aldım. Eşim servis hazırlığı yaparken dikkati sayesinde bu metal parçasını fark etti. Eğer gözden kaçmış olsaydı, şu an birimizin boğazına veya midesine inmiş olabilirdi. Büyük bir sağlık sorunu yaşanabilirdi. Lütfen herkes gıda ürünü alırken ve tüketirken çok dikkatli olsun" dedi.

#Leblebi #Hakkari#Yüksekova

