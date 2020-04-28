Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Duası Anlamı Nedir? Lebbeyk Duası Türkçe Ve Arapça Okunuşu

Lebbeyk, Arapça kökenli bir sözcüktür. Dilimize Arapça'dan geçmiştir. Lebbeyk, kelime anlamı olarak “buyurun, emredin” anlamına gelir. Halk arasında daha ziyade “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk” olarak bilinir ve kullanılır. Telbiye ile Lebbeyk kelimesi aynı kökten türemiş olup, teslimiyeti ifade etmektedir. Lebbeyk sözlükte; “isteği yerine getirmek”, “davete icabet etmek” olarak tanımlanıyor. Dini ifade olarak da; “Bir emri, bir isteği yerine getirmek için buyruğu talep etmek ve o buyruğu yerine getirmek.” anlamında kullanılıyor.

Lebbeyk Duası

Hac ve umre sırasında ihrama girildiğinde “Lebbeyk, Allâhümme Lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk, İnne'l-hamde ve'nni'mete leke ve'l-mülk, lâ şerîke lek” duası okunur. Aynı zamanda bu duaya Telbiye duası ve Telbiye zikri de deniliyor.

Lebbeyk duası, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac rehberinde, Telbiye olarak geçiyor. Allah’ın evi olan Kâbe’ye gelen hacı adayları, Yüce Allah’ı (CC), selamlamak için bu duayı okurlar. Hac ibadetine başlamadan önce ihrama girerken bu duanın okunması zorunludur. Erkekler bu duayı yüksek sesle, kadınlar da alçak sesle okurlar. İhramlı bulunulduğu sürece, her yerde bu dua okunabiliyor.

Lebbeyk duasını okurken 3 kere tekrar edilmesi eftaldır. Duadan sonra tekbir, tehlil, salâvat-ı şerife okumak ve Yüce Allah’tan niyazda bulunmak faydalıdır.

Hacı ve mutemir (umre) adayları ihram giyip, telbiye getirdiklerinde artık ihram yasakları başlamıştır. Telbiyenin çok söylenmesi, hac ve umrede vaktin boşa geçirilmediğini gösterir. Telbiye az söylendiğinde de zikrin azlığına ve günahın çokluğuna sebebiyet verir.

Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Duası Anlamı Nedir?

Lebbeyk duası Arapça okunduğu için, Arapça bilmeyenler ve Türkçe okumak isteyenler için Türkçe anlamı (meali) yayınlanmıştır. Lebbeyk duasının Türkçe anlamı; "Rabbim, davetine sözüm ve özümle tekrar icabet edip, emrine boyun eğdim. Rabbim, davetine icabet, boynumun borcudur. Senin, eşin ve ortağın yoktur. Rabbim, bütün varlığımla sana yöneldim. Hamd senin, nimet senin, mülk de senin. Bütün bunlarda eşin ve ortağın yoktur." demektir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v); “Cebrail bana geldi ve Ya Muhammed, ashabına telbiyeyi yüksek sesle yapmalarını emret. Çünkü telbiye haccın alametlerindendir” müjdesini vermiştir.

Lebbeyk (Telbiye) duasında, Allah’ın davetine icap edildiği anlatılıyor. İhrama giren kişi, Allah’ın davetine icap etmiş oluyor. Hacı ve mutemir (umre) adayları, Allah-u Teâlâ’nın (c.c.) davetine icabet ettikleri için ihram esnasında, hac ile umreye dair bazı sorumluluklar esnasında telbiye getirirler.

Lebbeyk Duası Türkçe Ve Arapça Okunuşu

Lebbeyk duasını herkesin okuyabilmesi için Türkçe karakterlerle yazılmış hali de bulunuyor. İsteyen bu duayı Arapça, isteyen de Arapça okuyabilir. Kısa bir dua olduğu için rahatlıkla ezberlenebilir. Ezberlemede zorluk yaşayanlar ve yanlış okumaktan çekinenler, cep telefonlarına indirerek veya bir kâğıda yazarak yanlarında taşıyabilirler. Dua saatleri geldiğinde çıkarıp okuyabilirler.

Lebbeyk duasının Türkçe okunuşu; “Lebbeyk, Allâhümme Lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk, İnne'l-hamde ve'nni'mete leke ve'l-mülk, lâ şerîke lek.” Şeklindedir. Hz. Ömer’den (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz, telbiyeyi bu şekilde okumuştur.

Bu dua haccın alameti olarak kabul edildiğinden ihram dışında da günlük hayatta okuyabilirsiniz. Lebbeyk duası, anlamlı ve güzel olduğu için dua niyetiyle de okunabilir. Bunda bir sakınca bulunmuyor. Namaz dışında her zaman okunabilir. Hacca niyet edildiğinde, Allah’tan niyaz ve hacette bulunulduğunda Lebbeyk duası söylenebilir.