Le Mans yarışlarında podyuma çıktılar! İki Türk pilottan çifte zafer

Avrupa Le Mans serisinin ikinci yarışı olan Avusturya’daki Red Bull Ring’de piste çıkan Türk pilotlar Salih Yoluç ve Cem Bölükbaşı müthiş performans sergiledi. Salih Yoluç (35), Racing Team Turkey takımıyla, 23 yaşındaki Cem Bölükbaşı da Eurointernational takımıyla yarışlara katıldı. Nefes nefese geçen yarışta iki saat aralıksız direksiyonda kalan Cem Bölükbaşı, LMP3 sınıfında takımı ile ikinciliğe ulaştı. Bölükbaşı, yarışı birinci sırada bitiren Cool Racing ekibinin 0.117 saniye gerisinde tamamladı. LMP2 Pro/Am kategorisinde ise Salih Yoluç’un takımı Racing Team Turkey yarışı ikinci tamamladı. Ayrıca sıralama turlarında ‘pole’ pozisyonunu kazanan temsilcimiz, genel klasmanda ise dördüncü sırayı aldı.

TÜRK BAYRAKLI ZAFER POZU

Yarış sonrası ikincilik kupasını alan Cem Bölükbaşı, sponsoru olan ve Juventus’ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral’ın markası ‘Team Demiral’ tişörtü ve Türk bayrağı ile poz verdi. Bölükbaşı, sosyal medya hesabından, “Evet, evet, evet! İnanılmaz bir yarıştı, 2 saat aralıksız sürmeyi ilk defa tecrübe ettim ve her saniyesi ayrı zevkliydi. Sadece 0.1 saniye farkla 2. olduk. İlk Le Mans Avrupa Şampiyonası yarışımda podyuma çıktım. Bu hafta sonunu mümkün kılan herkese çok çok teşekkürler” mesajını paylaştı. Team Demiral takımı da Cem Bölükbaşı’nın mesajını paylaşarak “Tebrikler Cem. Gurur duyuyoruz” diye yanıt verdi.

(Juventus’ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, genç pilot Cem Bölükbaşı’nın sponsorluğunu üstlendi.)

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