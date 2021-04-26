LC Waikiki kaçta kapanıyor/açılıyor? LC Waikiki çalışma saatleri 2021

LC Waikiki ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve LC Waikiki’nin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. LC Waikiki genellikle 09:00 – 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Fakat Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında çalışma saatleri farklılık gösterebiliyor. İşte detaylar…

Merkezi İstanbul’da bulunmaktadır. İsmini Hawaii adasında bulunan Waikiki plajından ve Fransızca "arkadaşlar" anlamına gelen "Les Copains" kelimelerinin baş harflerinden almaktadır.

LCW SAAT KAÇA KADAR AÇIK?



LCW sabah saat 09:00’da açılıp akşam 22:00’da kapanmaktadır. AVM içerisinde bulunan mağazaları 10:00’da açılıp, yine 22:00’da kapanmaktadır. Mağazalar hafta sonu da açıktır. Çalışma saatleri illere göre değişiklik gösterebilir.

Ayrıca çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile de illere göre değişebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.



LC Waikiki Genel Merkezi Evren Mahallesi, Gülbahar Cd. No:41, 34212 Bağcılar/İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Telefon numarası: (0212) 657 55 55

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