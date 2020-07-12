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Gizem KARAKIŞ / ANKARA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Lazer ışık yüzleri kapatacak

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
Lazer ışık yüzleri kapatacak
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Ayasofya’da yapılacak değişiklik ile ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre namaz esnasında mozaik ve fresklerde kullanılması planlanan lazer ışıklar sadece yüz kısımlarını kapatacak. Örneğin bir figürün kanatlarının açık, yüz kısmının ise karartılması planlar arasında yer alıyor. Bunun için özel bir sistem üzerinde titiz bir çalışma yürütülüyor.

İNGİLİZCE BİLEN İMAM

Diyanet İşleri ve Kültür Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Ayasofya’ya İmam ve müezzinlerden oluşan 5 kişilik kadro atanacak. İngilizce bilen ve Türkiye’nin ses ve hitapta öne çıkan imamlarının bu karoda yer alacağı belirtiliyor. İmamların Ayasofya’da tıpkı Kültür Bakanlığı yetkilileri gibi turistlere bilgi verebilmesi de planlanıyor. İmam ve müezzinlerden oluşan 5 kişilik kadroda Sultanahmet Camisi’nde görev yapan imam ve müezzinlerin de yer alabileceği belirtiliyor. Müze olarak da faaliyet gösteren Konya Mevlana Türbesi ve Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi örnekleri üzerinde duruluyor.

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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