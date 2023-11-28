‘Laz Kızı'na ters kelepçe

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Takipçi sayısı bir anda 10 bini aşan kadına bağış ve hediye adı altında para da yağmaya başladı. Para aktıkça daha uzun süren yayınlar açtı. Gecelik kazancı bir anda 150 bin liraları geçmişti. Kadının görüntüleri diğer sosyal medya platformlarından da yayınlanırken olumsuz tepkilerin gelmesi de uzun sürmedi. Gelen tepkiler üzerine kadın hesabını kapattıktan bir süre sonra başka bir hesap açarak tekrar hayranlarının karşısına çıktı. Bu hesabın takipçi sayısı da kısa sürede 25 bini geçerken, buradan da kadına para yağmaya devam etti.

HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Şikâyetler üzerine Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İstanbul Kartal’da yaşadığı belirlenen G.D., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hamile olduğu öğrenilen G.D., burada yapılan işlemlerinin ardından da ters kelepçe takılarak savcılığa sevk edildi.

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G.D., yurtdışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol şartıyla G.D.’yi serbest bıraktı.