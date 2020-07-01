Layüsel nedir ve ne demek? TDK bilgisi!

Layüsel, Arapça kökenli bir sözcüktür. Kelime manası ile 'sorumsuz' anlamını taşıyan layüsel, kullanılan cümle yapısına göre anlam kazanmaktadır. "Yaptığı iş ve hareketlerden hesap vermeye mecbur olan, Mes'uliyetli, Bir işin idaresi kendisine ait olan, Mes'uliyetsiz, Mes'ul tutulamaz, Sorumsuz" ifadeleri de taşımaktadır.