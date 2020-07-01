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Layüsel nedir ve ne demek? TDK bilgisi!
Layüsel kelimesinin anlamı ve ne demek olduğu, zaman zaman bazı cümle aralarında sarf edilmesi nedeniyle pek çok kişinin araştırdığı kelime olmaya başladı. Peki, TDK sözlüğü içerisinde yer bulmayan layüsel kelimesi ne demek? İşte, layüsel kelimesinin anlamı hakkında bazı bilgiler
Layüsel, Arapça kökenli bir sözcüktür. Kelime manası ile 'sorumsuz' anlamını taşıyan layüsel, kullanılan cümle yapısına göre anlam kazanmaktadır. "Yaptığı iş ve hareketlerden hesap vermeye mecbur olan, Mes'uliyetli, Bir işin idaresi kendisine ait olan, Mes'uliyetsiz, Mes'ul tutulamaz, Sorumsuz" ifadeleri de taşımaktadır.
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