Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Lavrov’u kızdıran sorudaki kadın

#Lavrov#Leyla İbrahimova#Poroşenko
Lavrov’u kızdıran sorudaki kadın

Antalya’da Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının bir araya geldiği diplomatik forumda Ukraynalı bir gazetecinin “Kadınları kaçırmaya başladınız, buna ne diyeceksiniz?” sorusu Lavrov’u kızdırmıştı. O soruda kaçırıldığı belirtilen kadının Kırım Türkü Leyla İbrahimova olduğu ortaya çıktı. İbrahimova’nın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili detayları Ukrayna’nın eski Cumhurbaşkanı Poroşenko paylaştı.

Haberin Devamı

Antalya’da Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının bir araya geldiği diplomatik forumda Ukraynalı bir gazetecinin Lavrov’a sorusu dikkat çekmişti. Gazeteci, Lavrov’a “Kadınları kaçırmaya başladınız, buna ne diyeceksiniz?” diye sormuş, bu iddiaların doğru olmadığını söyleyen Lavrov da “Burada basın konferansı yapıyoruz, söyleşi yapmıyoruz. Sizi televizyona çektiler, çok büyük bir kahraman olacaksınız, bu kadarı size yeter” demişti.

Gözden Kaçmasın

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANITHaberi görüntüle

POROŞENKO DUYURDU

O soruda kaçırıldığı belirtilen kadının Kırım Türkü Leyla İbrahimova olduğu ortaya çıktı. İbrahimova’nın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili detayları Ukrayna’nın eski Cumhurbaşkanı Poroşenko paylaştı. Poroşenko, İbrahimova’nın Melitopol’deki evinin sabaha karşı Rus askerleri tarafından basıldığını belirterek “Onu bilinmeyen bir yere götürdüler. Leyla Melitopol’deki direnişin bir sembolü! Bu cesur kadın ilk günden beri Rus işgalini protesto edenler arasındaydı” diye yazdı. Melitopol şehrinde bölgesel meclisin üyesi olan İbrahimova, oradaki bir müzenin de müdürlüğünü yapıyor.

Gözden Kaçmasın

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu: Rusya bu direnişi beklemiyorduMustafa Abdülcemil Kırımoğlu: Rusya bu direnişi beklemiyorduHaberi görüntüle



Haberle ilgili daha fazlası:
#Lavrov#Leyla İbrahimova#Poroşenko

BAKMADAN GEÇME!

BigMag karaborsada

BigMag karaborsada

#Bigmag
Lavrov’u kızdıran sorudaki kadın

Lavrov’u kızdıran sorudaki kadın

#Lavrov
Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi! 'Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...'

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

BigMag karaborsada

BigMag karaborsada

#Bigmag
Lavrov’u kızdıran sorudaki kadın

Lavrov’u kızdıran sorudaki kadın

#Lavrov
Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi! 'Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...'

#Ukrayna