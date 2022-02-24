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Lavrov kimdir, kaç yaşında?

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Lavrov kimdir, kaç yaşında

Lavrov, Rusya'nın savaş ilanının ardından öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Uzun yıllardır Rusya Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Sergey Lavrov, SSCB bünyesinde de görev almıştı. Peki, Lavrov kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Sergey Lavrov, 21 Mart 1950 Moskova doğumludur. Sergey Viktoroviç Lavrov, Rus diplomattır ve 2004'ten beri Rusya'nın dışişleri bakanıdır.

Babası Tiflis doğumlu bir Ermenidir. Rusça, İngilizce, Fransızca, Maldivce ve Singalaca dillerini bilmektedir. Singalaca dilini Sri Lanka'da öğrenmiştir.

1972 yılında Moskova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden mezun oldu. 1972 yılında SSCB'nin Sri Lanka büyükelçiliğinde göreve başladı. 1976-1981 yılları arası SSCB Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesinde görev aldı. 1981-1988 yılları arası SSCB BM daimi temsilciliği 1.Sekreteri olarak görev yaptı. 1988-1990 yılları arasında SSCB Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dairesi başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 1990-1992 yılları arasında Rusya Dışişleri Bakanlığı Küresel Problemler ve Uluslararası Teşkilatlar Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. 1992-1994 yılları arasında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü. 1994-2004 yılları arası Rusya'nın Birleşmiş Milletler'de daimi temsilcisi olarak görev yaptı. Son olarak 2004 yılında Rusya Dışişleri Bakanlığı görevine atandı.

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