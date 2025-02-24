Lavrov Ankara’da

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek olan Lavrov’un gündeminde ağırlıklı olarak Suriye var. Görüşmede iki bakan, başta ticaret, enerji ve turizm olmak üzere ikili işbirliği konularını konuşacak. Ukrayna’daki savaşın diplomatik yollarla “adil ve kalıcı bir barışla” sona erdirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunulacağını belirten kaynaklar, ABD ile Rusya arasındaki son temasların ve Türkiye’nin bu sürece sunabileceği katkıların da ele alınacağını ifade etti. Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, 2022 yılı Mart ayında Türkiye’nin Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptığını hatırlattı ve önümüzdeki dönemde de Ankara’nın bu rolü üstlenmeye hazır olduğunun altını çizdi.

SURİYE GÜNDEMDE

Görüşmede ağırlıklı olarak ele alınacak başlık ise Suriye. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Lavrov ile görüşmesinde Suriye’nin terör unsurlarından tamamen arındırılması konusunda Türkiye’nin kararlılığını vurgulaması bekleniyor. Ayrıca Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının şart olduğunu, İsrail’in Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden saldırgan yaklaşımının kabul edilemez olduğunu ifade etmesi de bekleniyor. Rusya, Esad’a sığınma hakkı da verdi. Bu süreçte Moskova, Suriye’de yeni yönetim ile iyi ilişki kurmak istiyor. Lavrov’un Suriye başlığı altında bu konuyu da gündeme getirmesi bekleniyor. m ANKARA