Lavrion Kampı'nda eğitim alan PKK'lı terörist tutuklandı! Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ele geçirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Yunanistan’da bulunan Lavrion kampında eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye yasa dışı yollarla eylem yapmak için girdiği belirlenen M.A.A. Kartal'da yakalandı.

MURAT KARAYILAN TARAFINDAN YAZILMIŞ DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

M.A.A.'nın üzerinde, PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gizliliğe riayet etmek için kullanılan şifreli kelimelerin olduğu not kâğıtları, örgütün üst düzey yönetici Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ve örgütün kırsal alanda faaliyetlerini gösteren ve örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, ele geçirildi.

“Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan dün adliyeye sevk edilen M.A.A. tutuklandı.