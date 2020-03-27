Lavin İsminin Anlamı Nedir? Lavin Ne Demek?

İsveç kökenli olarak Türkçeye geçen Lavin ismi, son dönemlerin en popüler adları arasında yer almaktadır. Özellikle kız çocukları için kullanılan bir isim olarak öne çıkıyor.

Lavin İsminin Anlamı

Lavin ismi ‘çığ’ ve ‘heyelan’ anlamlarına gelmektedir. Aynı zamanda Kürtçede ‘güzel’ olarak da bilinir. Karakteristik özellikleri ve telaffuzu hoş bir kelime olduğu için son dönemlerin popüler isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Siz de bu anlamları üzerinden kız çocuğunuza Lavin ismini koyabilirsiniz. Türkçede şu an geçerli olan ve kabul edilen isimlerden biridir.

Lavin Ne Demek?

Lavin İsveç kökenli olarak çığ ya da heyelan anlamına sahiptir. Bu anlamı üzerinden kız çocukları için yeni dönemde kullanılan bir isim olarak öne çıkıyor. Karakteristik özellikleri içerisinde gösterişli, inatçı, misafirperver, yaramaz ve dini bütün olarak geçmektedir.

Türkçede Lavin isminin anlamı iki farklı anlam üzerinden değerlendirilebilmektedir. Bunlardan biri kökeni olan İsveççe üzerinden heyelan ya da çiğ olarak geçmektedir. Aynı zamanda Lavin ismi Kürtçede güzel olarak tabir edilir. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de geçmese bile gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.