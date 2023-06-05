Lavantayla gelen başarı

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İdil ilçe merkezine 40 km. uzaklıkta. Suriye sınırındaki köyde temel geçim kaynağı tarım. Her yıl ekilen mısır, arpa ve mercimekten geçen yıl su sıkıntısı nedeniyle yeteri kadar verim alınamadı. Özbek Ortaokulu müdürü 32 yaşındaki Hasan Süleyman Köse bir araştırma yaparak hem daha az su isteyen hem de bölgenin iklimine uygun tarım ürünlerini araştırdı ve lavantanın aradığı niteliklere sahip olduğunu gördü. Bunun üzerine 100 öğrencisiyle işe koyulup okulda boş duran 250 metrekarelik alanda deneme amaçlı lavanta tarımına başladı. Aylar önce dikilen lavantaların açmasını bekleyen okul müdürü ve 10 öğretmen, bu sırada öğrencilerine lavantadan ürün elde etmenin yollarını da gösterdi. Her bir öğrencisinden de öğrendiklerini ailelerine öğretmelerini istedi.

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PATENTİNİ ALDILAR

Bu sayede tüm köyü lavantayla kalkındırmayı amaçlayan müdür Köse, ‘Lavanta Kokulu Çocuk’ ismini koydukları markanın patentini de aldı. Şimdi lavantalar açtı, çocukların yüzü güldü. Hedefleri lavantalı ürünlerin satışından elde edilecek geliri dezavantajlı öğrencilere eğitim desteği olarak kullanmak.

Lavanta tarımının köyleri için ekonomik açıdan çıkış kapısı olacağına inandığını söyleyen Özbek İlkokulu Müdürü Hasan Süleyman Köse, okulda başlattıkları küçük çaplı deneme sürecini şöyle anlattı: “Geçen sene bu bölgede kuraklık vardı, kuyularda su seviyesi düştü. Genelde arpa, mercimek az da olsa ay çiçeği ekilirdi. Ancak verim alınamadı. Bu durum aileleriyle birlikte öğrencilerimizi de hem ekonomik hem de psikolojik yönden etkiledi. Okula ve derse olan ilgi ve başarı azaldı. Amasya’da dededen kalma topraklarda çiftçiliği öğrenmiştim. Akademisyenlere de danışarak bu bölgede lavanta tarımı yapılabileceği kanaatine vardık. Hemen işe koyulduk, Tekirdağ’dan yağlık İngiliz lavantası getirdik. Öğrencilerimle birlikte okul bahçesine fideleri diktik, şimdi güzel sonuçlar aldık. Bunu tüm köye yaymak istiyoruz. Lavanta arpa ve mercimeğe göre hem daha az su istiyor hem daha çok kazandırıyor.

Bizim amacımız bölgedeki değişimi çocuklardan başlatmak. Onlara lavantanın nasıl dikileceğini ve nasıl ürün elde edileceğini gösterdik. Daha sonra evlerinde kendi bahçelerine dikmeleri için lavanta fideleri hediye ettik. Uzun vadede lavantalı lokum, kolonya, kozmetik üretimi yapmayı düşünüyoruz. Elde edilecek gelirle dezavantajlı çocuklara eğitim desteği sunmak istiyoruz. Aynı zamanda bölgemizde okumayan ve çalışmayan gençlerimizi markamız altında istihdam etmeyi hedefliyoruz.”

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BUGÜN ŞENLİK VAR

Lavantalar açınca okul müdürü Köse hemen lavanta şenliği için organizasyon yaptı. Bugün yapılacak ve oyunlar, etkinlikler ve hediyelerin yer alacağı şenliğe Uludere Gezici Çocuk Tiyatrosu ekibi de katılacak. Okul müdürüne göre bağ bozumu gibi planlanan bu etkinlik sürdürülebilirlik için önemli bir ilk adım olacak.