HABERLERGündem Haberleri

Lavabo musluğu ile dev vurgun! Yerin altındaki düzenek ortaya çıkarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Kaçakçılık#Akaryakıt Operasyonu#Lavabo Musluğu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 17:52

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda, toprağın altına gizlenmiş, fiber tank içerisinde 3 ton 562 litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi. Kaçakçıların, motorini tanktan çekmek için aktarım düzeneğini lavabo musluğuna bağladığı görüldü.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde bir iş yeri ve eklentisindeki bahçede kaçak akaryakıt depolandığı bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, kazı çalışmaları sonucunda toprağın altına gizlenmiş büyük bir fiber tank tespit etti. Aramada, kaçak motorinin gizli bir şekilde aktarılmasında kullanıldığı belirlenen 1 adet elektrikli aktarım düzeneği tespit edildi.

Fiber tank içerisinde 3 ton 562 litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi. İncelemede; kaçakçıların, motorini tanktan çekmek için düzeneği bir lavabo musluğuna bağladığı ve bu yöntemle kaçakçılık faaliyetini gizlemeye çalıştığı belirlendi. Operasyonda ayrıca 1 şüpheli yakalandı. Soruşturma sürüyor.

