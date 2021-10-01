Launch control nedir, zararlı mı?

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Launch control, kalkış kontrol sistemi olarak da biliniyor. Genellikle hız yarışlarında araçların kalkış öncesi gaza basarak motoru yüksek devirde tutması ile aynı çerçeveye sahip olan launch control, yeni nesil üst segment araçlarda bulunuyor. Launch control modu ile araç yüksek devirle birkaç saniye boyunca çalışırken, hareket sinyalini aldığı anda, yüksek devirin gücü ile hızlı ve sert bir kalkış ortamı oluşturuyor.

Pek çok uzman, bu modun sürekli kullanılması halinde araç şanzımanı üzerinde hasar oluşturabileceği ifadesinde bulunuyor. Dolayısıyla çoğu firma launch control arızasını garanti dışı bırakmaktadır.