Launch control nedir, zararlı mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik anlaşma Meclise gönderildi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştuKritik anlaşma Meclis'e gönderildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Sheriff Tiraspol devlerin tahtını sallıyor: Peri masalının ardında ne varSheriff Tiraspol devlerin tahtını sallıyor: Peri masalının ardında ne var?#Sheriff Tiraspol
Fenerbahçeliler şaşkına döndü Galatasaray ise grupta lider ama...Fenerbahçeliler şaşkına döndü! Galatasaray ise grupta lider ama...#Fenerbahçe
Erdoğandan yeni anayasa mesajı: 2023 hediyesi olacaktırErdoğan'dan yeni anayasa mesajı: 2023 hediyesi olacaktır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Meclis yeni yasama yılına başlıyor Dış saldırıların şekli ve yöntemi değişmiştirMeclis yeni yasama yılına başlıyor! 'Dış saldırıların şekli ve yöntemi değişmiştir'#TBMM
Bu haykırışa yürek dayanmaz Oğlumun cansız bedenini sosyal medyada gördümBu haykırışa yürek dayanmaz! 'Oğlumun cansız bedenini sosyal medyada gördüm' #Ekvador
MİT ve TSKdan Kandile operasyon... Kritik isim etkisiz hale getirildiMİT ve TSK'dan Kandil'e operasyon... Kritik isim etkisiz hale getirildi#Kandil
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiOğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!#Oğuzhan Asiltürk
Dünyanın en pahalı okulunda skandal iddialarDünyanın en pahalı okulunda skandal iddialar#Le Rosey
Korkunç Gayrimenkul zenginini öldürüp, sandığa koyarak denize atmışlarKorkunç! Gayrimenkul zenginini öldürüp, sandığa koyarak denize atmışlar#Kocaeli
İstanbulluların beklediği haber geldi 2 metro hattında önemli gelişmeİstanbulluların beklediği haber geldi! 2 metro hattında önemli gelişme#İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metrosu
35 yıllık gizem çözüldü Katilin kimliği herkesi şoke etti...35 yıllık gizem çözüldü! Katilin kimliği herkesi şoke etti...#Fransa
Binlerce kişi yararlanacak Ekimde rekor ödemeBinlerce kişi yararlanacak! Ekimde rekor ödeme#Tarımsal Üretim
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
Doğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldıDoğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldı?#Cardi B.
HABERLERGündem Haberleri

Launch control nedir, zararlı mı?

#Launch Control#Launch Control Nedir#Launch Control Ne Demek
Launch control nedir, zararlı mı

Launch control, otomobil sürücülerinin gündemindeki konular arasında yer buluyor. Aracın hızlı ve sert bir kalkış yapmasını sağlayan launch control, keyifli bir ana tanık etse de zararlı olup olmadığı ile de otomobil tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Peki, launch control nedir, zararlı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Launch control, kalkış kontrol sistemi olarak da biliniyor. Genellikle hız yarışlarında araçların kalkış öncesi gaza basarak motoru yüksek devirde tutması ile aynı çerçeveye sahip olan launch control, yeni nesil üst segment araçlarda bulunuyor. Launch control modu ile araç yüksek devirle birkaç saniye boyunca çalışırken, hareket sinyalini aldığı anda, yüksek devirin gücü ile hızlı ve sert bir kalkış ortamı oluşturuyor. 

Pek çok uzman, bu modun sürekli kullanılması halinde araç şanzımanı üzerinde hasar oluşturabileceği ifadesinde bulunuyor. Dolayısıyla çoğu firma launch control arızasını garanti dışı bırakmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Launch Control#Launch Control Nedir#Launch Control Ne Demek