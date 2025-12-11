×
Gündem Haberleri

Latin Amerika’da 21 gündür kayıp

Güncelleme Tarihi:

#Latin Amerika#Bogota#Ali Dikici
Latin Amerika’da 21 gündür kayıp
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 07:00

ALMANYA’nın Köln kentinde yaşayan Ali Dikici, kız kardeşi Şükran Maden’in verdiği bilgilere göre, 25 Eylül tarihinde Frankfurt’tan Kolombiya’nın başkenti Bogota’ya gitti.

Yaklaşık bir ay burada kaldıktan sonra Şili’nin başkenti Santiago’ya geçti. Yalnız seyahat eden Ali Dikici, güvenlik amacıyla konumunu, günlük aktivitelerini ve görüntülerini düzenli olarak WhatsApp üzerinden kardeşine atıyordu. Şükran Maden, “20 gündür kendisine hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Dönüş tarihi de çoktan geçmiş durumda” dedi.

ARACI KUMA SIKIŞMIŞ

28 Ekim’de Bogota’dan Santiago’ya geçen Dikici’nin 23 Kasım’da dönüş uçuşu bulunuyordu. Ailesine şirketten araç kiraladığını bildirdi. Havalimanı yetkilileri, 28-29 Ekim tarihleri arasında araç kiraladığını doğruladı. Dikici, araç arızaları nedeniyle birden fazla araç değiştirdiğini söylemişti. Bu nedenle daha sonra başka bir firmadan da araç kiralamış olabileceği düşünülüyor. Ali Dikici’den Hornitos sahilinden gelen son konum ve görüntüler ise 12 Kasım’da paylaşıldı. Görüntülerde aracının kumda sıkıştığı ve kırmızı bir araç tarafından çıkarıldığı görülüyor. Sonrasında sahil rotasında ilerlemeye devam ettiği tahmin ediliyor.

KONSOLOSLUK DA DEVREDE

Dikici’nin ailesine gönderdiği son videoda ‘Mejillones - Punto Cuartel’ yön tabelaları yer alırken, Dikici’den bu tarihten sonra hiçbir haber alınamadı. Aile, Ali Dikici’nin planladığı bir sonraki rotaya dair bilgi bulunmadığını belirterek yardım çağrısında bulundu. Aile, hem Almanya’da hem de Şili’de resmi makamlara başvuruda bulundu. Ayrıca Şili Türk Konsolosluğuyla da irtibata geçildiği, sürecin hızlandırılması için gerekli bilgilerin konsoloslukla paylaşıldığı öğrenildi.

