Latin Amerika ülkeleri hangileri?

Çeşitli disiplinler ve araştırmacılar Latin Amerika bölgesinin tanımını farklı yapmışlardır. Uluslararası ilişkiler açısından daha çok bağımsız ülkeler ele alınmıştır. Bazı araştırmacılara göre ABD'nin güneyindeki tüm ülkeler Latin Amerika'dır. Bu durumda Fransızca, İspanyolca, Portekizce ve İngilizce konuşan tüm Karayip, Orta ve Güney Amerika ülkeleri ile Meksika bu sınıfta değerlendirilebilir.

Latin Amerika aşağıdaki 20 ülkeden oluşur:

• Arjantin

• Bolivya

• Brezilya

• Kolombiya

• Kosta Rika

• Küba

• Dominik Cumhuriyeti

• Ekvador

• Porto Riko

• El Salvador

• Guatemala

• Honduras

• Meksika

• Nikaragua

• Panama

• Paraguay

• Peru

• Şili

• Uruguay

• Venezuela.