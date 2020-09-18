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Haber Giriş: 18.09.2020 - 12:22 | Son Güncelleme:

Latin Amerika ülkeleri hangileri?

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Latin Amerika ülkeleri hangileri?
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Latin Amerika, Latin dilleri konuşan Amerika ülkelerine ve çevresine işaret eder. Latince, Roma’nın da yer aldığı Orta İtalya'daki Latium bölgesinin dilidir. Latincenin günümüze ulaşan en eski örneği, MÖ 7. yüzyıla tarihlenen bir toka üzerine Yunan alfabesi ile yazılmış 4 harflik bir metindir. Peki, Latin Amerika ülkeleri hangileri?

Çeşitli disiplinler ve araştırmacılar Latin Amerika bölgesinin tanımını farklı yapmışlardır. Uluslararası ilişkiler açısından daha çok bağımsız ülkeler ele alınmıştır. Bazı araştırmacılara göre ABD'nin güneyindeki tüm ülkeler Latin Amerika'dır. Bu durumda Fransızca, İspanyolca, Portekizce ve İngilizce konuşan tüm Karayip, Orta ve Güney Amerika ülkeleri ile Meksika bu sınıfta değerlendirilebilir.

Latin Amerika aşağıdaki 20 ülkeden oluşur:

• Arjantin
• Bolivya
• Brezilya
• Kolombiya
• Kosta Rika
• Küba
• Dominik Cumhuriyeti
• Ekvador
• Porto Riko
• El Salvador
• Guatemala
• Honduras
• Meksika
• Nikaragua
• Panama
• Paraguay
• Peru
• Şili
• Uruguay
• Venezuela.

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