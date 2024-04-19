Latif Demirci sergisi ziyarete açıldı

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Hürriyet’in usta çizeri, ‘Press Bey ve Media Hanım’, ‘Muhlis Bey’, ‘Mithat ve Mirsat’, ‘Arap Kadri’ gibi unutulmaz tiplemelere hayat veren ve 5 Haziran 2022’de hayatını kaybeden Latif Demirci, İş Sanat Kibele Sanat Galerisi tarafından hazırlanan bir sergiyle anılıyor. Küratörlüğünü sanatçının kızı Yasemin Demirci ile yakın dostu, Hürriyet Kültür-Sanat Müdürü İhsan Yılmaz’ın üstlendiği serginin tasarımını Emre Senan üstlendi. Demirci’nin eserlerini, yarattığı çizgi karakterlerin maceraları, yayınladığı kitaplar, farklı çalışmalarıyla, kronolojik ve tematik bir düzen içinde sanatseverlerle buluşturan retrospektif sergi, sanatçının 1974’te başlayan Gırgır döneminden 2022’de yayınlanmış son karikatürüne kadarki zaman dilimini kapsıyor.

‘ÇOK BÜYÜK BİR ARŞİV’

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“Yazan-Çizen LATİF DEMİRCİ” sergisi, 30 Haziran’a kadar Kibele Sanat Galerisi’nde sanatseverleri bekliyor. Galeri her gün 9.00-19.00 arası ziyaret edilebiliyor.

“Babamın özel eşyalarını ve çizimlerini toparlamaya başlayıncaya dek arşivinin ne denli büyük olduğunu fark etmemiştim” diyen Yasemin Demirci, “Babam her hikâyenin içindeki yalın mizahı ortaya çıkarır, ince detayların üzerinde dururdu. Daha önce hiç ortaya çıkmayan çizimleriyle birlikte bu arşivin görülmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN MİZAH TARİHİ’

“Latif’in karikatürleri eşliğinde Türkiye’nin son 30-40 yılının çok renkli, mizahi tarihi yazılabilir” diyen İhsan Yılmaz da bu sergiyle hem Latif Demirci’nin çalışmalarını hatırlatmayı hem de yeni kuşaklara onu tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Serginin Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basılacak kitabını ise İhsan Yılmaz hazırladı. Yılmaz’ın metinlerine, Latife Tekin, Yasemin Demirci, Turgut Çeviker, Hasan Bülent Kahraman, Selçuk Demirel, İrfan Sayar, Atilla Atalay, Tan Oral, Bahadır Baruter, Metin Üstündağ, Mehmet Çağçağ, Behiç Pek, Ergün Gündüz, Evrim Altuğ, Erdil Yaşaroğlu ve Zafer Temuçin gibi isimlerin kaleme aldığı anılar ve yazılar eşlik ediyor. Kitapta ayrıca sanatçının karikatürleri ve aile albümünden fotoğraflar da yer alıyor.